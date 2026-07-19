Росія влаштувала пекло в Києві, Харкові та Сумах: чого насправді прагнуть у Кремлі

За інформацією Повітряних сил, загалом російські війська застосували 167 засобів повітряного нападу.

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Напад на Україну 19 липня / Фото: Главред

Що сталося:

Росія знову завдала масованого удару по Україні

Київ пережив четверту велику атаку за 35 днів

Є загиблі, поранені та масштабні руйнування

У ніч на 19 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на територію України, застосувавши десятки ракет різних типів і понад сотню ударних безпілотників. Основний удар припав на Київ та Київську область, однак під обстрілом також опинилися Харківська, Сумська та інші області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія випустила 41 ракету та 126 ударних безпілотників. Президент України Володимир Зеленський назвав те, що сталося, однією з наймасштабніших балістичних атак на столицю з початку повномасштабної війни.

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Київ пережив уже четверту масовану атаку за останні 35 днів

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що нинішня атака стала однією з найбільших саме за кількістю балістичних ракет, однак не є наймасштабнішою за останній час.

За його словами, за останні 35 діб столиця вже вчетверте зазнала масованого комбінованого удару.

Він нагадав, що аналогічні атаки відбувалися 15 червня, 2 липня та 6 липня. Тоді Росія застосувала практично таку саму кількість балістичних ракет, однак додатково запускала десятки крилатих ракет і сотні безпілотників.

Так, 15 червня російські війська застосували 70 ракет і 611 дронів, 2 липня - 74 ракети і 496 безпілотників, а 6 липня - 68 ракет і 351 БПЛА.

За словами Ігната, інтенсивність таких ударів свідчить про те, що Росія продовжує робити ставку на масовані комбіновані атаки, намагаючись перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

Чим Росія атакувала Україну вночі 19 липня

За інформацією Повітряних сил, загалом російські війська застосували 167 засобів повітряного нападу.

Зокрема, було запущено:

25 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400;

10 гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон";

3 ракети "Онікс";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

126 ударних безпілотників різних типів.

Українська протиповітряна оборона знищила або придушила 126 повітряних цілей. Серед них - 18 ракет, у тому числі 17 балістичних і одну керовану авіаційну ракету, а також 108 російських безпілотників.

Незважаючи на високу ефективність роботи ППО, частина ракет досягла своїх цілей, що призвело до руйнувань об’єктів цивільної інфраструктури одразу в кількох регіонах країни.

Зеленський: Росія направила більшість ракет саме на Київ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час нічної атаки Росія випустила понад сорок ракет різних типів, більшість із яких була спрямована саме на столицю.

Крім ракет, противник використав близько 120 ударних безпілотників.

За словами глави держави, ця атака стала однією з найпотужніших балістичних атак на Київ за весь час повномасштабної війни.

Українська влада знову наголосила на необхідності подальшого посилення системи протиповітряної оборони та збільшення поставок сучасних засобів ППО з боку міжнародних партнерів.

Масштабна пожежа на логістичному хабі в Київській області

Одним із найсерйозніших наслідків атаки стало влучання у великий логістичний комплекс у Київській області.

За інформацією ДСНС, під удар потрапив логістичний центр у Бучанському районі. За попередніми даними, йдеться про комплекс AMTEL.

У результаті влучання виникла масштабна пожежа, яка охопила одразу дві складські будівлі загальною площею близько 100 тисяч квадратних метрів.

На ліквідацію надзвичайної ситуації було направлено понад 200 рятувальників, 73 одиниці спеціальної техніки та три вертольоти.

Лише через кілька годин пожежу вдалося локалізувати.

За попередніми даними, внаслідок удару постраждали дві людини.

Росія завдала удару по поштовому терміналу під Харковом

Вже вдень 19 липня російські війська знову завдали удару по цивільній інфраструктурі Харківської області.

Ракетою було вражено поштовий термінал у передмісті Харкова.

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих і понад десять постраждалих, однак пізніше кількість поранених зросла.

За оновленими даними обласної військової адміністрації, загинули чоловіки віком 24, 45 та 62 роки.

Ще 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Дев’ять постраждалих було госпіталізовано, троє перебувають у вкрай важкому стані, лікарі продовжують боротися за їхні життя.

Правоохоронці та рятувальники обстежують територію підприємства, оскільки існує ймовірність виявлення нових постраждалих.

Роботи ускладнюються постійною загрозою повторних російських ударів.

Під ударом опинилися й Суми

Вночі російські війська також завдали ракетного удару по Сумах.

Влучання було зафіксовано як у промисловій зоні міста, так і в житловому секторі.

Під час розбирання завалів двоповерхового багатоквартирного будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Крім того, у кількох районах міста виникли пожежі.

Рятувальники обстежили місця влучень, ліквідували загоряння та надали допомогу мешканцям.

Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі

Останні тижні демонструють стійку тенденцію до збільшення масштабів російських повітряних атак.

Все частіше цілями стають логістичні центри, промислові підприємства, житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Водночас Росія поєднує застосування балістичних ракет, крилатих ракет та великої кількості безпілотників, розраховуючи перевантажити українську систему протиповітряної оборони та завдати максимальної шкоди.

Незважаючи на це, українські сили ППО продовжують перехоплювати значну частину повітряних цілей. Однак навіть поодинокі влучання балістичних ракет здатні призвести до масштабних руйнувань, пожеж та людських жертв.

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