Уряд погодив призначення нового міністра оборони - що відомо

Кабінет міністрів поклав виконання обов'язків очільника відомства на генерал-майора Хмару, який лише кілька днів тому втратив посаду голови СБУ.

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Євген Хмара став в.о. міністра оборони / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Корецький/Telegram

Ключові тези:

Хмару призначено в. о. міністра оборони

Рішення діє з 20 липня 2026 року

Кабінет міністрів України визначив нового тимчасового керівника Міністерства оборони. З 20 липня виконання обов'язків глави оборонного відомства покладено на генерал-майора Євгена Хмару. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях, опублікованих на сайті уряду.

Документ підписав новий прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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"Покласти тимчасово виконання обов’язків міністра оборони України на заступника міністра оборони України Хмару Євгенія Леонідовича. Це розпорядження набирає чинності з 20 липня 2026 року", - йдеться в урядовому розпорядженні.

Цьому призначенню передувало ще одне рішення уряду. Розпорядженням №722 Кабмін призначив Хмару заступником міністра оборони, що стало юридичною підставою для покладення на нього обов'язків очільника відомства.

До переходу в Міноборони генерал-майор працював у секторі безпеки. До 17 липня він тимчасово виконував обов'язки голови Служби безпеки України, а також очолював Центр спеціальних операцій "А" СБУ.

17 липня президент України Володимир Зеленський своїми укази звільнив Євгена Хмару з посад т.в.о. голови СБУ та керівника ЦСО "А".

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