РФ може отримати території України: Віткофф розповів про розмову з Путіним

Спецпредставник Трампа наголосив, що Путін зациклений на територіях України.

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Віткофф говорив з Путіним / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Вікіпедія

Ключові тези:

Віткофф обговорював з Путіним українські території

Росія нібито може отримати частину регіонів України

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф обговорював питання територій України з російським диктатором Володимиром Путіним. Про Віткофф сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Він підкреслив, що в їхніх дискусіях Путін був зациклений на українських територіях.

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За його словами, Росія нібито може отримати частину регіонів, але не всі.

Також Віткофф додав, що Україна "може менше хвилюватися про деякі регіони", якщо вони російськомовні.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що так звані "нові регіони" Донбас та Новоросія є невід'ємною частиною РФ. Мова йде про Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області.

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що в процесі мирного врегулювання і припинення війни Україна ніколи не відмовиться від тих територій, які зазнали російського нападу та окупації.

Водночас, конгресвумен США українського походження Вікторія Спартц також виступила зі скандальною заявою про те, що нібито Україні потрібно змиритися з втратою тимчасово окупованих територій.

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