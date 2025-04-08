Спартц запропонувала Україні поступитися територіями: в МЗС жорстко відповіли

Заява конгресвумен США щодо українських територій обурила речника МЗС.

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Гостра на язик конгресвумен вже не вперше виступає проти України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/spartzforcongress, t.me/Ukraine_MFA

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Спартц заявила, що Україні потрібно змиритися з втратою тимчасово окупованих територій

В МЗС відповіли, що на відмінну від Спартц території завжди будуть українські

Конгресвумен США українського походження Вікторія Спартц виступила зі скандальною заявою про те, що нібито Україні потрібно змиритися з втратою тимчасово окупованих територій.

У Міністерстві закордонних справ України не пройшли повз цієї заяви американської чиновниці. Її прокоментував очільник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X.

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За його словами, тимчасово окуповані території є українськими, а ось щодо Спартц є сумніви, навіть попри її походження.

"На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і буде українською", - написав Тихий.

Повернення тимчасово окупованих територій - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, Україна юридично не відмовиться від своїх територій і одного дня вони повернуться під політичний контроль Києва.

Раніше президент також наголошував, що визнавати окуповані території російськими Україна і ніхто інший не буде, адже це є головною червоною лінією і поступки у цьому питанні неможливі.

Напередодні у ЗМІ повідомили, що кремлівський диктатор Володимир Путін не має наміру йти на компроміс на мирних переговорах в питаннях тимчасово окупованих територій, введення миротворців та нейтралітету України.

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Хто така Вікторія Спартц Вікторія Спартц — американська політична діячка українського походження, яка з 2021 року представляє штат Індіана в Палаті представників США. Народилася 6 жовтня 1978 року в Носівці на Чернігівщині. У 2000 році емігрувала до США, а через шість років отримала громадянство. До політичної кар'єри Спартц працювала в бізнесі та державному секторі, зокрема була сенатором штату Індіана.

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