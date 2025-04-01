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РФ готується до наступу найближчим часом: експерт назвав напрямок

Ангеліна Підвисоцька
1 квітня 2025, 05:00
86
Російські окупанти можуть сконцентрувати свої сили на конкретному напрямку і йти в наступ саме там.
ЗСУ, армія РФ
РФ може піти в наступ найближчим часом / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Про що говорить Олександр Коваленко:

  • РФ готується до наступу на українському фронті
  • Наступ росіян може початися в Запорізькій області

Російські окупанти готуються до наступу найближчим часом. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на Главреді розповів, наскільки потужним може бути цей наступ і якими будуть основні напрямки їхнього удару.

Він акцентував увагу на тому, що зараз РФ не може собі дозволити вести велику довготривалу загальновійськову наступальну кампанію. Однак вони можуть зосередити окремі сили виключно на окремих напрямках і локаціях.

Зараз ворог намагається вести активні дії на Великомихайлівському напрямку. Вони намагаються рухатися річкою Мокрі Яли на Донеччині.

"Саме там окупанти зараз намагаються розширити зону контролю, але їм це не вдається. Причому там уздовж лінії зіткнення протяжністю менше ніж 20 км зосереджені сили і засоби 5-ї загальновійськової армії, 36-ї загальновійськової армії, а також 68 армійського корпусу. За військовою наукою лінія зіткнення протяжністю до 20 км - це фронт для дивізійної операції, тобто, в принципі, там мала б впоратися дивізія, але там зосереджені одразу дві загальновійськові армії та армійський корпус. Це є демонстрацією того, який потенціал у російських окупаційних військ", - розповів Коваленко.

Він також додав, що на Покровсько-Курахівському напрямку зосереджені три групи військ: "Південь", "Центр" і "Схід" загальною чисельністю щонайменше 100 тисяч окупантів.

"Результат? Вони не тільки не можуть утримувати зайняті позиції, а й втрачають їх: поблизу Піщаного, Водяного-2 і так далі. М'яко кажучи, це не комільфо для такого великого угруповання. А ми при цьому говоримо про "великий наступ", - додав він.

Дивіться відео з чатом Олександра Коваленка на Главреді:

Водночас Коваленко каже, що наступ росіян дійсно можливий. Вони можуть зосередити велику кількість сил і засобів на окремій ділянці і почати там більш інтенсивні штурмові дії. Це може статися в Запорізькій області.

"Хоча ми бачили, як 58-та загальновійськова армія, використовуючи свій ресурс, так і не змогла нещодавно на напрямку П'ятихатки - Степове перерізати трасу 0812 і вийти на Малі Щербаки та Щербаки. Окупантам це не вдалося, хоча й був зосереджений серйозний потенціал, щоб прорвати наші оборонні рубежі та окупувати Степове. Росіяни вийшли на околиці, отримали по зубах і відразу відкотилися", - підсумував він.

Наступ РФ - головні новини

Як раніше повідомляв Главред, кількість ударів по прикордонню Сумської області з ворожої авіації збільшилася. Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ, повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У DeepState також розкрили правду про Сумську область. На жаль, так звана "сіра" зона збільшилася - частина села Веселівка та територія поблизу Володимирівки Хотинської громади опинилися в цій зоні.

Про те, що хоче зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема в Сумській та Харківській областях, повідомляв і президент України. Володимир Зеленський висловив думку, що Росія готується до нового наступу вже найближчим часом.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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