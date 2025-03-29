"Займатиметься саме цим": експерт ошелешив прогнозом наступу ЗСУ на території РФ

Створені на території РФ буферні зони в різних областях можна буде об'єднати в одну, каже Олександр Коваленко.

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ЗСУ, армія РФ / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Про що говорить Олександр Коваленко:

Створити буферні зони потрібно в 4 областях РФ

Подібна до Курської операція може почати в Калінінградській області

Україна не піде на Бєлгород, він їй не потрібен

У Калінінградській області РФ може початися операція, як у Курській області. Про це під час чату на Главреді розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Наприклад, така сама операція, як у Курській області, може розпочатися в Калінінградській", - відповів він на запитання про те, чи можуть аналогічні операції розпочатися в інших областях України цього року.

Водночас він переконує, що Україна не піде на Бєлгород, бо "він нам не потрібен". Однак території в Бєлгородській області можуть бути використані для створення буферної зони.

"Не на 50-100 км углиб території Росії, а так, щоб можна було забезпечувати логістику, щоб наші підрозділи перебували в таких рельєфно-ландшафтних умовах місцевості, щоб були природні перешкоди і можна було блокувати наступальні дії супротивника, тобто щоб природні особливості грали нам на руку, а потім ми посилимо їх штучними перешкодами: фортифікаціями, рубежами і так далі.Тому я думаю, що головне - це буферна зона, яка захищатиме всю прикордонну смугу", - каже Коваленко.

Дивіться відео з чатом Олександра Коваленка на Главреді:

Експерт вважає, що подібні буферні зони потрібно створити не тільки в Курській і Бєлгородській областях, а й у Брянській і Ростовській областях РФ.

"Зараз ми будемо займатися саме цим. Поступово ці буферні зони будуть об'єднуватися між собою. Думаю, буферної зони глибиною 5-10 км буде нам достатньо, щоб контролювати вигідні нам рубежі та водночас не повторювати ситуації, як у Курській області, коли ми зайшли на 20-30 км углиб, і не зрозуміло, що робити з логістикою, коли артилерія не дотягується, російські FPV-дрони залітають, особливо на оптоволокні, і контролюють усю трасу. Тобто тепер усе буде компактно й ефективно", - підсумував він.

Наступ РФ - головні новини

Як раніше повідомляв Главред, кількість ударів по прикордонню Сумської області з ворожої авіації збільшилася. Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ, повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У DeepState також розкрили правду про Сумську область. На жаль, так звана "сіра" зона збільшилася - частина села Веселівка та територія поблизу Володимирівки Хотинської громади опинилися в цій зоні.

Про те, що хоче зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема в Сумській та Харківській областях, повідомляв і президент України. Володимир Зеленський висловив думку, що Росія готується до нового наступу вже найближчим часом.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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