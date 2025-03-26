Удари по прикордонню та захід ДРГ: росіяни хочуть прорватись в ще одну область

Головне із заяви речника ДПСУ:
- Російські ДРГ заходять на територію Сумської області
- Росіяни почали використовувати більше дронів
- Українські підрозділи знищують ворожі ДРГ
Останніми днями на Сумщині збільшилася кількість ударів по прикордонню з авіації. Також у регіон активно заходять ворожі ДРГ. Про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Суспільне.
За його словами, армія країни-агресора наростила кількість дронів та FPV.
"Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ. За останній час диверсанти заходили з півдня. Наші воїни розуміють загрози, вони можуть бути різні за кількістю, воїни постійно тренуються, використовують розвідувальні апарати, щоб викрити ДРГ", – наголосив речник ДПСУ.
Він також додав, що в Новенькому та Журавці ворожі війська використовують малі розвідгрупи, щоб зайти на територію України. Однак, українські підрозділи застосовують все наявне озброєння і знищують ДРГ.
Ситуація на фронті - останні новини України
Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовий оглядач Денис Попович заявив, що ЗСУ можуть розгортати певні дії в Бєлгородській області, щоб зняти російський тиск на території Курської області.
Військовослужбовець Збройних сил України, журналіст, політолог Кирило Сазонов розповів, що ЗСУ вдалося перебити логістику РФ та просунутися вперед у декількох місцях. Одна з таких точок знаходиться в районі населеного пункту Котлине, де окупанти намагалися перерізати важливу для українського угруповання дорогу на Покровськ.
Крім того, аналітики DeepState повідомляли про успіхи ЗСУ на Харківщині, а саме про звільнення територій біля населених пунктів Фиголівка, Голубівка і Синьківка, Западне.
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Що таке ДПСУ?
Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.
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