РФ готує третю хвилю наступу: Арестович розкрив три сценарії війни

Противник почав активну фазу наступу на сході України зі спробою оточити українські війська.
Росіяни почали другу фазу війни в Україні, яка визначить третю, яка може піти за трьома сценаріями, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
У своєму відеокоментарі в Telegram він зазначив, що противник почав активну фазу наступу на сході України зі спробою оточити українські війська в районі Ізюму, а також на півдні, в напрямку Волновахи.
Радник глави ОП впевнений в тому, що друга фаза війни, яка визначить третю, яка може піти за трьома сценаріями.
"Перший - росіяни будуть намагатися стояти на місці, витративши всі свої оперативні резерви, - а це останні їх оперативні резерви, які там зараз є, - і вести тактичні дії по утриманню території. Друге - вони можуть забратися з нашої території, а третє - вони можуть знову перейти до мирних переговорів", - сказав радник керівника ОП.
При цьому він повідомив, що на сьогодні втрати ворога, "якщо їх підсумувати, перекривають за окремими характеристиками зразків військової техніки спільно армію Франції, Німеччини, Британії, а за чисельним складом – багато армій європейських країн".
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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