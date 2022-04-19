РФ готує третю хвилю наступу: Арестович розкрив три сценарії війни

Олексій Арестович розповів про три сценарії війни / Офіс президента України

Росіяни почали другу фазу війни в Україні, яка визначить третю, яка може піти за трьома сценаріями, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У своєму відеокоментарі в Telegram він зазначив, що противник почав активну фазу наступу на сході України зі спробою оточити українські війська в районі Ізюму, а також на півдні, в напрямку Волновахи.

Радник глави ОП впевнений в тому, що друга фаза війни, яка визначить третю, яка може піти за трьома сценаріями.

"Перший - росіяни будуть намагатися стояти на місці, витративши всі свої оперативні резерви, - а це останні їх оперативні резерви, які там зараз є, - і вести тактичні дії по утриманню території. Друге - вони можуть забратися з нашої території, а третє - вони можуть знову перейти до мирних переговорів", - сказав радник керівника ОП.

При цьому він повідомив, що на сьогодні втрати ворога, "якщо їх підсумувати, перекривають за окремими характеристиками зразків військової техніки спільно армію Франції, Німеччини, Британії, а за чисельним складом – багато армій європейських країн".

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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