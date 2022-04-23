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РФ б'є по Україні Калібрами з підводних човнів: у Британії назвали причину

23 квітня 2022, 00:58

Запуски ракет з глибини 50 метрів під поверхнею важко помітити навіть за допомогою супутників.

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РФ використовує підводні човни для ударів по Україні / Reuters

Російські окупанти наносять ракетні удари ракетами Калібр по території України з підводних човнів.

"Запуски ракет з глибини 50 метрів під поверхнею важко помітити навіть за допомогою супутників, але військово-морські експерти стверджують, що підводні човни класу Палтус регулярно завантажували ракети і боєголовки великої дальності в російських портах, перш ніж знову зникнути під водою", - пише британська The Times.

На думку Військово-Морських експертів, є вагомі підстави стверджувати про завантаження ракет Калібр і боєголовок на російські підводні човни в цих військово-морських портах.

Підкреслюється, що незадовго до вторгнення були виявлені відомості, що на борту субмарин підводних човнів завантажували ракети. Завантаження ракет тривали і після початку вторгнення.

Підводні човни класу Палтус здатні запускати ракети типу Калібр з торпедних апаратів. Ці ракети можуть летіти до цілей на відстані до 2500 кілометрів, тобто з Чорного моря можуть досягти всіх українських регіонів.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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підводний човен Калібр війна Росії та України
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