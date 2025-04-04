РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули діти

Ворог атакувоюав балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу.

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РФ атакувала Кривий Ріг / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

У п'ятницю, 4 квітня, в Кривому Розі прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували місто балістичною ракетою. Про це повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ракетна атака. Усі працюємо.Можливі ще виходи. Бережіть себе", - закликав Вілкул.

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попередили про можливе застосування балістики з південного сходу.

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"Черговий терор від покидьків, які воюють з мирним населенням. 12 людей загинуло у Кривому Розі. З них двоє – діти", - повідомив Лисак.

За його словами, у місті виникли пожежі. Внаслідок ворожох атаки пошкоджено багатоповерхівки.

Вілкул уточнив, що росіяни вдарили балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону. У Кривому Розі поранень зазнали більше 50 людей.

"За уточненою інформацією, серед загиблих – троє дітей... Горять автівка та гаражі", - повідомив Лисак.

Близько 19:58 очільник Дніпропетровської ОВА заявив, що у Кривому Розі загинуло 14 людей внаслідок ракетного удару. За його словами, кількість постраждалих постійно росте.

"На жаль, вже 14 загиблих, серед них 5 дітей. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик", - зазначив Вілкул о 20:00.

Заява омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на удар по житловому мікрорайону Кривого Рогу. За його словами, удар прийшовся по цивільній інфраструктурі.

"Без жодного військового об’єкта — просто по цивільній інфраструктурі. За підтвердженою інформацією, загинуло 12 людей. Серед них — 3 дітей. Поранених — понад 50, ця цифра може зростати", - заявив він.

Лубінець розповів. що у результаті удару сталися численні пожежі. Також зруйновано багатоповерхові будинки, квартири і знищено автомобілі.

"Росія — це країна, яка системно знищує мирне життя. Вона не випадково обирає цілі. Вона б’є по людях. І це — її справжнє обличчя", - наголосив він.

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