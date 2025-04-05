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"Слабкість ніколи не закінчувала війни": Зеленський - про вбивство дітей у Кривому Розі

Ангеліна Підвисоцька
5 квітня 2025, 21:14
48
Президент України різко відреагував на слабку реакцію деяких країн і небажання говорити про причетність РФ
'Слабкість ніколи не закінчувала війни': Зеленський - про вбивство дітей у Кривому Розі
Зеленський прокоментував ракетний удар по Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС

Що відомо:

  • Кривий Ріг опинився під ракетною атакою РФ
  • Зеленський прокоментував атаку по місту
  • Внаслідок атаки загинули 9 дітей

Ракетний удар по Кривому Рогу перетворив 4 квітня на найбільш чорний день в історії міста. Росія відібрала життя 18-ти людей, 9 з яких - діти. Нині лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя постраждалих. Президент України Володимир Зеленський розлючений через те ,що певні країни замовчують те, що у цій трагедії винна Росія. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

"Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, – це неправильно, це небезпечно. Це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію. Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, представники якої висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства ... Росія повинна відповідати за все скоєне, треба на них там тиснути – дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, – щоб цю війну закінчити", - сказав він.

відео дня

У всіх областях України оголошені дні жалоби за загиблими у Кривому Розі. Президент наголосив на необхідності підтримувати оборону, воїнів та державу. Необхідно робити все, щоб посилити позицію України.

Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня – що відомо

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Станом на ранок 5 квітня було відомо про 18 загиблих і 61 поранену людину. Серед загиблих – 9 дітей, також 12 людей отримали поранення.

Президент назвав імена загиблих дітей.

'Слабкість ніколи не закінчувала війни': Зеленський - про вбивство дітей у Кривому Розі
Імена дітей, загиблих у Кривому Розі / інфографіка: Главред

Крім цього, після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА. Це сталося ближче до півночі. Вогнем були охоплені будинки та інфраструктура, розповіли в ОВА. Внаслідок цього удару загинула 56-річна жінка, ще семеро людей постраждали.

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