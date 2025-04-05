'Слабкість ніколи не закінчувала війни': Зеленський - про вбивство дітей у Кривому Розі

Президент України різко відреагував на слабку реакцію деяких країн і небажання говорити про причетність РФ

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Зеленський прокоментував ракетний удар по Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС

Що відомо:

Кривий Ріг опинився під ракетною атакою РФ

Зеленський прокоментував атаку по місту

Внаслідок атаки загинули 9 дітей

Ракетний удар по Кривому Рогу перетворив 4 квітня на найбільш чорний день в історії міста. Росія відібрала життя 18-ти людей, 9 з яких - діти. Нині лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя постраждалих. Президент України Володимир Зеленський розлючений через те ,що певні країни замовчують те, що у цій трагедії винна Росія. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

"Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, – це неправильно, це небезпечно. Це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію. Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, представники якої висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства ... Росія повинна відповідати за все скоєне, треба на них там тиснути – дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, – щоб цю війну закінчити", - сказав він. відео дня

У всіх областях України оголошені дні жалоби за загиблими у Кривому Розі. Президент наголосив на необхідності підтримувати оборону, воїнів та державу. Необхідно робити все, щоб посилити позицію України.

Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня – що відомо

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Станом на ранок 5 квітня було відомо про 18 загиблих і 61 поранену людину. Серед загиблих – 9 дітей, також 12 людей отримали поранення.

Президент назвав імена загиблих дітей.

Імена дітей, загиблих у Кривому Розі / інфографіка: Главред

Крім цього, після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА. Це сталося ближче до півночі. Вогнем були охоплені будинки та інфраструктура, розповіли в ОВА. Внаслідок цього удару загинула 56-річна жінка, ще семеро людей постраждали.

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