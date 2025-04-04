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РФ жорстоко атакувала Харків, ще в трьох областях горіли пожежі, деталі

Андрій Ганчук
4 квітня 2025, 01:43оновлено 4 квітня, 02:39
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Окупанти влучили атакували цивільну інфраструктуру, внаслідок ворожого удару в Харкові є загиблі та постраждалі.
Атака на Харьков
Війська агресора Росії атакували Харків - пошкоджено 32 будинки, у двоповерхівці зруйновано під'їзд / ДСНС

Російські окупаційні війська пізно ввечері 3 квітня - у ніч на п'ятницю 4 квітня атакували дронами Харків, Дніпро та Запорізьку область. У Новобаварському районі Харкова ворог влучив дроном у двоповерховий житловий будинок, зруйновано під'їзд. Є постраждалі та загиблі. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки двоє постраждалих. Також росіяни атакували Запорізьку область і Броварський район Київської області. На місці ударів ворога в регіонах України фіксувалася пожежа.

Жорстока атака росіян на Харків

Росіяни вдарили по Новобаварському району Харкова, ворог влучив у житлову забудову, повідомляла місцева влада.

Зокрема, ворог поцілив по двоповерховому будинку, внаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд.

відео дня

Мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляли, що, за даними на 00:40, постраждали 32 людини. Тоді було відомо про 2 загиблих. О 01:18 Терехов повідомив про 3 загиблих.

Кадри наслідків удару по Новобаварському району Харкова

У прокуратурі Харківської області розповіли, що в Новобаварському районі пошкоджено понад 32 чотири- і п'ятиповерхові будинки. У двоповерхівці зруйновано цілий під'їзд.

Заява прокуратури про наслідки удару по Харкову
Заява прокуратури про наслідки удару по Харкову / Скріншот Главред

Журналісти Суспільне показали ліквідацію рятувальниками наслідків удару на місці події.

Харьков суспільне
Робота рятувальників на місці ворожого прильоту / Суспільне Харків
Харьков
Робота рятувальників на місці ворожого прильоту / Харків Суспільне
Харьков
Робота рятувальників на місці ворожого прильоту / Харків Суспільне

Пізніше фотознімки опублікували і в ДСНС.

Харьков
Кадри з місця прильоту в Харкові / ДСНС
Харьков
Робота рятувальників на місці ворожого прильоту / ДСНС

"Увечері 3 квітня російські дрони атакували один із районів Харкова. Унаслідок влучань у житлову забудову та адмінбудівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 м²", - йдеться в повідомленні.

На місці одного з прильотів утворилася воронка.

Воронка
Воронка на місці прильоту / Новини Live

Дніпро

Уночі "шахеди" атакували Дніпропетровську область. Були вибухи в Дніпрі та Кам'янському.

"В обласному центрі сталися загоряння. В одному з районів горить будинок. Пошкоджено адмінбудівлі. Інформацію уточнюємо. Перебувайте в безпечних місцях!", - писав очільник ОВА Сергій Лисак.

Дніпро, Дніпропетровська область
Наслідки удару по Дніпру/Дніпропетровській області / t.me/dnipropetrovskaODA

Відомо про 3 постраждалих.

"Жінка 66 років госпіталізована. Вона в стані середньої тяжкості. Усім надано медичну допомогу

Броварський район

РФ вдарила дронами по Броварському району Київської області, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Чоловік госпіталізований до місцевої лікарні. Попередньо в нього травма ноги та шиї. Уся необхідна медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки сталося загоряння 4 вантажних і 1 легкового автомобіля на парковці. Пожежу ліквідовано.

Також через уламки збитих БПЛА сталося загоряння в автосалоні автомобіля. Попередньо, пошкоджено 5 автомобілів. Пожежу ліквідовано.

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