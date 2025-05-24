"Важка ніч": стали відомі наслідки масованого удару по Києву, постраждали 6 районів

У кількох районах Києва були загоряння в житлових багатоповерхівках. Також є руйнування.

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Стали відомі наслідки масованого удару по Києву, постраждали 6 районів/ колаж: Главред, фото: КМВА

Коротко:

У КМВА розповіли про наслідки масованого удару по Києву в ніч на 14 травня

Постраждали 6 районів столиці України

У кількох районах Києва були загоряння в житлових багатоповерхівках, також є руйнування

Атака країни-агресорки Росії по Києву у ніч на суботу, 24 травня, була однією з наймасованіших комбінованих атак. Ворог удосконалив власні тактики застосування дронів й одночасно бив балістикою.

Вранці очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів деталі про наслідки нічного масованого удару по столиці. Він зазначив, що постраждали шість районів Києва.

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У кількох районах Києва були загоряння в житлових багатоповерхівках. Також є руйнування.

Голосіївський район

У Голосіївському районі Києва уламки збитого безпілотника впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина та були пошкоджені п’ять автомобілів.

Святошинський район

"Святошинському району цього разу знову сильно дісталося. Тут постраждала нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу локалізовано, зараз триває ліквідація окремих осередків. Поки інформація про постраждалих не надходила", – зазначив Ткаченко.

Солом’янський район

У Солом’янському районі внаслідок атаки зафіксоване загоряння на четвертому і п’ятому поверхах одного з багатоповерхових будинків. Семеро людей постраждали, одна людина врятована.

Ткаченко зазначив, що було розгорнуто штаб за адресою вул. Віталія Скакуна, 14.

Шевченківський район

У Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на 08:00 займання локалізоване, зазначив голова КМВА.

Дніпровський район

У Дніпровському районі уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки. Станом на зараз відомо про двох постраждалих.

Оболонський район

Ткаченко зазначив, що сильно дісталося Оболонському району. Станом на зараз там щонайменше чотири локації з пошкодженнями. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також постраждав торговельний центр, але без пожежі.

"Найсильніше в Оболонському районі постраждала звичайна житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир на 3-6 поверхах. Тут наразі відомо про п’ятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей. Пожежу ліквідовано. Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон. Розгорнуто оперативний штаб за координації керівництва РДА. Адреса штабу – Оболонський проспект, 32Б. Всім постраждалим надається допомога і харчування. Це питання на контролі", – розповів він.

Також голова КМВА попередив, що попадало дуже багато уламків. Тому, за його словами, упродовж дня ще надходитимуть повідомлення про знайдені уламки.

"Прошу киян при виявленні російського мотлоху – не наближатися та терміново телефонувати 101", – наголосив Ткаченко.

Масований удар РФ по Києву в ніч на 24 травня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ – є руйнування та постраждалі. Киян попереджали про комбіновану атаку дронами та ракетами та закликали до обережності.

Унаслідок падіння уламків було займання та руйнування в кількох районах міста. Так, у Солом’янському районі спалахнула пожежа в житловій квартирі, у Святошинському – спалахнуло нежитлове приміщення. Уламки також впали на території Дніпровського, Оболонського та Шевченківського районів. Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі, а також – на житловий будинок на Оболоні.

Станом на ранок було відомо про вісьмох постраждалих. Двоє з них були госпіталізовані з Дніпровського району, ще шестеро отримали допомогу на місці у Святошинському районі.

У ДСНС показали наслідки нічного удару по Києву і розповіли, що палали дві багатоповерхівки. У двох районах столиці спалахнули пожежі в багатоповерхівках через ворожу нічну атаку. У ще одному районі досі палає нежитлова будівля, де зберігаються фарби.

Нагадаємо, очевидиця розповіла про приліт уламків по будинку в Києві. Жінка не змогла сама вибратися з квартири після удару – в коридорі все було в диму. Їй допомогли рятувальники.

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