Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Важка ніч": стали відомі наслідки масованого удару по Києву, постраждали 6 районів

Альона Вороніна
24 травня 2025, 09:30
123
У кількох районах Києва були загоряння в житлових багатоповерхівках. Також є руйнування.
Удар по Киеву 24 мая
Стали відомі наслідки масованого удару по Києву, постраждали 6 районів/ колаж: Главред, фото: КМВА

Коротко:

  • У КМВА розповіли про наслідки масованого удару по Києву в ніч на 14 травня
  • Постраждали 6 районів столиці України
  • У кількох районах Києва були загоряння в житлових багатоповерхівках, також є руйнування

Атака країни-агресорки Росії по Києву у ніч на суботу, 24 травня, була однією з наймасованіших комбінованих атак. Ворог удосконалив власні тактики застосування дронів й одночасно бив балістикою.

Вранці очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів деталі про наслідки нічного масованого удару по столиці. Він зазначив, що постраждали шість районів Києва.

відео дня

У кількох районах Києва були загоряння в житлових багатоповерхівках. Також є руйнування.

Голосіївський район

У Голосіївському районі Києва уламки збитого безпілотника впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина та були пошкоджені п’ять автомобілів.

Святошинський район

"Святошинському району цього разу знову сильно дісталося. Тут постраждала нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу локалізовано, зараз триває ліквідація окремих осередків. Поки інформація про постраждалих не надходила", – зазначив Ткаченко.

Солом’янський район

У Солом’янському районі внаслідок атаки зафіксоване загоряння на четвертому і п’ятому поверхах одного з багатоповерхових будинків. Семеро людей постраждали, одна людина врятована.

Ткаченко зазначив, що було розгорнуто штаб за адресою вул. Віталія Скакуна, 14.

Шевченківський район

У Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на 08:00 займання локалізоване, зазначив голова КМВА.

Дніпровський район

У Дніпровському районі уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки. Станом на зараз відомо про двох постраждалих.

Оболонський район

Ткаченко зазначив, що сильно дісталося Оболонському району. Станом на зараз там щонайменше чотири локації з пошкодженнями. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також постраждав торговельний центр, але без пожежі.

"Найсильніше в Оболонському районі постраждала звичайна житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир на 3-6 поверхах. Тут наразі відомо про п’ятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей. Пожежу ліквідовано. Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон. Розгорнуто оперативний штаб за координації керівництва РДА. Адреса штабу – Оболонський проспект, 32Б. Всім постраждалим надається допомога і харчування. Це питання на контролі", – розповів він.

Також голова КМВА попередив, що попадало дуже багато уламків. Тому, за його словами, упродовж дня ще надходитимуть повідомлення про знайдені уламки.

"Прошу киян при виявленні російського мотлоху – не наближатися та терміново телефонувати 101", – наголосив Ткаченко.

  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року КМВА
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року КМВА
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року КМВА
  • Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Києву в ніч на 24 травня 2025 року КМВА

Масований удар РФ по Києву в ніч на 24 травня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ – є руйнування та постраждалі. Киян попереджали про комбіновану атаку дронами та ракетами та закликали до обережності.

Унаслідок падіння уламків було займання та руйнування в кількох районах міста. Так, у Солом’янському районі спалахнула пожежа в житловій квартирі, у Святошинському – спалахнуло нежитлове приміщення. Уламки також впали на території Дніпровського, Оболонського та Шевченківського районів. Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі, а також – на житловий будинок на Оболоні.

Станом на ранок було відомо про вісьмох постраждалих. Двоє з них були госпіталізовані з Дніпровського району, ще шестеро отримали допомогу на місці у Святошинському районі.

У ДСНС показали наслідки нічного удару по Києву і розповіли, що палали дві багатоповерхівки. У двох районах столиці спалахнули пожежі в багатоповерхівках через ворожу нічну атаку. У ще одному районі досі палає нежитлова будівля, де зберігаються фарби.

Нагадаємо, очевидиця розповіла про приліт уламків по будинку в Києві. Жінка не змогла сама вибратися з квартири після удару – в коридорі все було в диму. Їй допомогли рятувальники.

Читайте також:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні безпілотник ракета беспилотники дрони ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Важка ніч": стали відомі наслідки масованого удару по Києву, постраждали 6 районів

"Важка ніч": стали відомі наслідки масованого удару по Києву, постраждали 6 районів

09:30Україна
"Як гахнуло – скло полетіло": очевидиця розповіла про приліт уламків по будинку в Києві

"Як гахнуло – скло полетіло": очевидиця розповіла про приліт уламків по будинку в Києві

08:46Україна
Палали багатоповерхівки у 2 районах: ДСНС показала наслідки нічного удару по Києву

Палали багатоповерхівки у 2 районах: ДСНС показала наслідки нічного удару по Києву

07:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Грози, зливи і похолодання до +3 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

Грози, зливи і похолодання до +3 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

Уже дівати нікуди: в Україні впали ціни на улюблений овоч

Уже дівати нікуди: в Україні впали ціни на улюблений овоч

Росіяни вдарили ракетами по Одесі: над містом здіймається дим

Росіяни вдарили ракетами по Одесі: над містом здіймається дим

Гороскоп Таро на сьогодні 24 травня: Стрільцям - нагорода, Водоліям - фінансове попередження

Гороскоп Таро на сьогодні 24 травня: Стрільцям - нагорода, Водоліям - фінансове попередження

В Україні посилили нові заходи мобілізації: де вводяться пересувні блокпости

В Україні посилили нові заходи мобілізації: де вводяться пересувні блокпости

Останні новини

09:31

Гороскоп Таро на завтра 25 травня: Скорпіонам - більше любові, Рибам - задоволення

09:30

"Важка ніч": стали відомі наслідки масованого удару по Києву, постраждали 6 районів

09:09

Мінімальну пенсію в Україні хочуть підняти до 4000 грн: в ВР зробили заяву

09:06

Гороскоп для Стрільців 2025-20228: Сатурн дасть зміни та нові можливостіВідео

08:46

"Як гахнуло – скло полетіло": очевидиця розповіла про приліт уламків по будинку в КиєвіФото

Восени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - ГельманВосени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - Гельман
08:10

Три версії ліквідації ПортноваПогляд

07:44

Палали багатоповерхівки у 2 районах: ДСНС показала наслідки нічного удару по КиєвуФото

07:10

Загадка для геніїв: треба за 21 секунду знайти 3 відмінності між козенятами

06:10

Орбан зі своїми шпигунськими перфомансами виглядає несмішним клоуномПогляд

Реклама
05:50

Загадка для найгеніальніших: знайдіть один порожній кухоль за 5 секунд

05:25

Несподіваний гість: священник сказав, що робити, якщо в дім залетіла ластівка

04:56

Гороскоп на завтра 25 травня: Скорпіонам - запрошення, Водоліям - гарні новини

04:35

Як сказати українською "не ударить в грязь лицом": багато хто перекладає неправильноВідео

04:03

Ворог відновив штурмові дії на важливому напрямку: що доповіли в ЗСУ

03:32

"Призведе до катастрофи": Світан сказав, чому Україні не потрібне перемир'я

02:40

7 секунд на роздуми: лише найуважніші знайдуть пропущене число

02:30

Сотні Калібрів та Іскандерів: прогноз масованого удару РФ

01:36

Життя 4 знаків зодіаку зміниться до кінця травня

01:04

Масована атака на Київ: є руйнування та постраждалі

00:35

Є в кожній машині: за що українських водіїв штрафують на 510 гривень

Реклама
00:25

Ворог знову обстріляв прикордоння Сумщини: є постраждалі

00:04

Генії від народження - названо 3 місяці, коли народжуються люди з високим IQ

23 травня, п'ятниця
23:40

Проблеми зростають: несподівані наслідки для економіки РФ

23:27

Портнов був в Україні за кілька днів до вбивства: ЗМІ дізналися, з ким він зустрічався

22:56

Обмін полонених 1000 на 1000: Зеленський повідомив, коли пройдуть два наступні етапи

22:35

Майстерня знайшла "ще одну поломку": поради експерта, як уникнути обману

22:13

В Києві гримлять вибухи, ППО відбивають ворожу атаку - деталі

21:53

"Ніколи тебе не залишу": воїн вперше подзвонив коханій після 37 місяців полонуВідео

21:42

Мерц звернувся до одного із президентів, шоб припинити вогонь в Україні

21:32

Є 4 сценарії: війна може закінчитися вже влітку - JPMorganChase

21:18

Чи можлива зустріч Зеленського з Путіним: Сибіга розкрив деталіВідео

20:57

Сенсація століття: у Фредді Мерк'юрі є дочка, яку він приховував

20:54

Росія передасть Україні свій "мирний договір": Лавров назвав точний час

20:52

Павло Дуров купив своїй герлфренд роль у Голлівуді за 400 тис дол

20:40

Україну накриває сильне похолодання: в які регіони увірветься справжній шторм

20:27

Помідори не будуть хворіти: копійчаний засіб, який є в кожного вдомаВідео

20:27

"Гроші ніхто не повернув": українці обурені роботою банкоматів ПриватБанку

20:11

Уже дівати нікуди: в Україні впали ціни на улюблений овоч

20:11

"Уже не ховаються": Даша Квіткова закрутила роман із молодим футболістом - ЗМІ

20:10

На Землі може статися масштабний блекаут: названо причину

Реклама
20:03

"Вдома майже 400 людей": Зеленський зробив заяву про історичний обмін 1000 на 1000ФотоВідео

19:44

Яскрава учасниця "Холостяка" повідомила про вагітністьВідео

19:20

Дзвінки додому зі сльозами на очах: перші кадри повернення захисників з полонуФото

19:16

"Потрійне захоплення": ЗМІ розповіли, що означає і чим небезпечна нова тактика РФ

19:10

Чому Трамп не поспішатиме з санкціями Грема проти РосіїПогляд

19:08

РФ хоче "звільнити" всю Украину: Лавров вирішив боротися з "владою Зеленського"Відео

18:52

"Потужна комбінація": 5 ефективних ранкових напоїв для схуднення

18:41

"Не може бути вічною": що відбувається у шлюбі Матвієнко та Мірзояна

18:25

Артем Пивоваров виступить на десятиріччі Atlas Festival 2025

18:12

Тест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинках дітей, які грають зі сніговиками, за 23 с

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти