Ракети Taurus: чим унікальна далекобійна зброя і чому так потрібна Україні

Taurus є аналогом британсько-французької ракети Storm Shadow/SCALP-EG, але має деякі переваги.

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Чим особливі Taurus / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, MBDA Deutchland

Ви дізнаєтеся:

Які переваги німецьких ракет Taurus

Що відомо про ціну, дальність та потужність цих ракет

Як далекобійні ракети Німеччини допоможуть Україні у війні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Вони можуть суттєво посилити здатність ЗСУ завдавати ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу противника.

Taurus KEPD 350 — це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", створена для надточних ударів по найскладніших і найзахищеніших об’єктах супротивника. Її розробила німецько-шведська компанія Taurus Systems GmbH (спільне підприємство MBDA Deutschland та Saab Bofors Dynamics AB). Вперше ракети були прийняті на озброєння Бундесверу у 2005 році і з того часу зарекомендували себе як потужна далекобійна зброя.

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Taurus фактично є німецьким аналогом британсько-французької Storm Shadow/SCALP-EG. Водночас Taurus мають деякі технічні переваги — зокрема, дальність до 500 км, що трохи більше, ніж у Storm Shadow.

Технічні характеристики ракет Taurus

Ракета Taurus має дальність дії до 500 кілометрів, хоча експортні версії здатні вражати цілі на відстані від 300 до 400 кілометрів. Швидкість польоту цієї ракети коливається в межах від 0,6 до 0,95 Маха. Загальна вага ракети становить приблизно 1400 кілограмів, а її довжина — 5 метрів.

Бойова частина ракети важить до 480 кілограмів, з яких 400 кілограмів припадає на фугасний заряд, укладений у високоміцний бронекорпус.

Тип бойової частини — тандемний бетонобійний заряд, який має назву MEPHISTO. Цей тип бойової частини розроблений спеціально для пробивання бетону та важких ґрунтів.

"Taurus має вищу "ймовірність ураження", оскільки система детонатора дає змогу боєголовці з більшою ймовірністю руйнувати складні конструкції, як-от мости, порівняно зі Storm Shadow/Scalp-EG", - каже доктор наук із ракетних технологій з Університету Осло Фабіан Гоффманн у коментарі Financial Times.

Особливістю ракети є програмована система підриву, яка може спрацьовувати як повітряно, так і підземно, залежно від завдань та умов застосування. При повітряному підриві одночасно вибухають кумулятивний і фугасний заряди, що ефективно руйнує укріплені цілі.

Система наведення Taurus

Одна з ключових переваг Taurus — це інтелектуальна навігаційна система, що поєднує кілька підсистем:

IBN – наведення за зображенням місцевості

TRN – орієнтація за цифровими еталонами рельєфу

MIL-GPS – військова супутникова навігація

Ракета здатна летіти на наднизьких висотах, огинаючи рельєф місцевості, що ускладнює її перехоплення ППО. Навіть у випадку глушіння GPS, вона може автономно продовжувати курс за допомогою внутрішніх алгоритмів корекції польоту.

На фінальній стадії польоту активується інфрачервона головка самонаведення, що підвищує точність ураження цілі. Також на ракеті встановлений турбореактивний двигун Williams International P8300-15.

Ракета Taurus / Инфографика: Главред

Вартість ракети Taurus

Ціна однієї ракети Taurus — приблизно 1,2 мільйона доларів, що робить її економічно вигіднішою у порівнянні з британською Storm Shadow (до 2,2 млн фунтів) та французькою SCALP-EG (1,35–2 млн євро).

Чому Taurus важливі для України

Завдяки великій дальності та високій точності, Taurus дозволяють знищувати важливі об'єкти, такі як командні пункти, склади боєприпасів, мости та інші критичні інфраструктурні об'єкти противника. Водночас можливість запуску з великої відстані дозволяє літакам-носіям залишатися поза зоною дії ворожої ППО, знижуючи ризик втрат авіації.

Бойова частина MEPHISTO здатна пробивати укріплені цілі, включаючи бункери та заглиблені сховища, що робить її ефективною проти добре захищених об'єктів.

Інтеграція Taurus на українські літаки може значно розширити спектр завдань, які можуть виконувати ЗСУ, включаючи глибокі удари по тилових об'єктах РФ. У 2023 році Україна цими ракетами серйозно пошкодила міст Чонгар, що з'єднує Крим з окупованим Росією Херсоном, а також російські військово-морські судна в порту Севастополя.

Передача Україні ракет Taurus - що відомо

Нагадаємо, що ще до свого обрання канцлером Німеччини Фрідріх Мерц публічно підтримував ідею постачання Україні далекобійних ракет Taurus, але наголошував, що це рішення має бути погоджене з європейськими партнерами.

За даними ЗМІ, Україна може найближчим часом отримати далекобійні крилаті ракети Taurus від Німеччини. Мерц може передати ЗСУ до 150 ракет.

Як повідомляв Главред, 26 травня канцлер ФРН заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США домовилися про скасування обмежень на дальність застосування своєї зброї. За словами Мерца, це відкриває можливість для України ефективніше оборонятися, завдаючи удари по військових об’єктах на території Росії.

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Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

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