Реальна загроза чи страшилка: Ягун сказав, чи є ризик атаки Орєшніком по Києву

Ви дізнаєтеся:
- Які цілі переслідує Кремль, погрожуючи Орєшніком
- Чи може РФ запустити ракету без відома США
- Якими будуть для Росії наслідки удару
Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун вважає, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи атакуватиме Київ ракетою Орєшнік. Подібні погрози розраховані на російську аудиторію та іноземних гостей, які приїдуть до Москви, і покликані вразити й налякати людей.
Орєшнік - це стратегічна зброя, тому перед її застосуванням Москва має попередити США про те, що планує запуск балістичної ракети, проводить випробування, і що ця ракета не летить у бік Штатів, тож американці не повинні нічого запускати в бік Росії.
"В іншому разі, якщо Штати зафіксують вихід балістичної ракети, яка може бути носієм ядерної зброї та яка рухається, грубо кажучи, в космос, вони будуть змушені дати відповідь", - сказав Ягун у коментарі Главреду.
Військовий вважає, що РФ навряд чи зважиться на удар Орєшніком.
"Якщо раптом Путін вдасться до застосування Орєшніка зараз, він перекреслить будь-які можливі майбутні ініціативи щодо припинення вогню, не кажучи вже про перспективи підписання якихось угод у найближчі роки", - пояснив Ягун.
На думку генерал-майора запасу, Путін сподівається, що після погроз Орєшніком українці злякаються і парад на 9 травня пройде спокійно.
"Тому Путін просто грає на росіян та іноземну публіку. Оскільки наслідки реального застосування цієї ракети для Росії будуть катастрофічними. Тобто це просто страшилка", - резюмував він.
Ракетна атака на Україну - останні новини
Як писав Главред, росЗМІ писали з посиланням на джерела, що Путін нібито доручив Міноборони визначити цілі в Києві для удару Орєшніком у відповідь на атаки ЗСУ в День перемоги.
Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що Росія цілком може вдарити по Києву Орєшніком і Україна може бути змушена утриматися від ударів по Москві.
Генерал-майор запасу Віктор Ягун сказав, що Орєшнік - це експериментальна зброя, і вона не стоїть на озброєнні армії Російської Федерації. За даними іноземних спецслужб, таких ракет було всього п'ять: дві з них були зібрані повністю, три - розібрані.
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Хто такий Віктор Ягун
Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.
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