Пошкоджено будинки, під завалами - люди: РФ завдала масованого удару по Запоріжжю

Коротко:
- РФ вдарила дронами по Запоріжжю, прозвучало щонайменше 13 вибухів
- Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, 2 людей під завалами
Російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Вже відомо про пошкодження будівель у місті, під завалами - люди. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в напрямку міста рухається одразу кілька груп ударних БпЛА з кількох напрямків.
Згодом глава Запорізької ОВА закликав громадян перебувати в укриттях.
"Через атаку росіян у місті понівечені будівлі. Попередньо, під завалами перебувають люди. Екстрені служби прямують на місця влучань", - додав він.
Крім того, Іван Федоров зазначив, що внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.
"Попередньо, росіяни атакували обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомив згодом він.
Загалом, за даними моніторингового каналу "Миколаївський Ваньок" Запоріжжя атакувало одразу 16 ударних БпЛА.
Водночас, як повідомили в Запорізькій ОВА, РФ вдарила по Запоріжжю щонайменше 13 разів.
"Є пошкодження у різних районах міста. Сталося й кілька займань. Зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей", - додали в ОВА.
Удари по містах України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 травня російські війська завдали ракетного удару по околицях Сум, уразивши цивільну інфраструктуру. Як повідомила Сумська ОВА РФ атакувала передмістя із застосуванням балістики.
В ніч на 6 травня російська армія здійснила масовану атаку ударними БпЛА по Харкіу. Протягом двох годин у місті пролунали десятки вибухів у різних районах. За словами міського голови Ігоря Терехова, поранено щонайменше двох осіб.
Крім того, внаслідок удару дронів-камікадзе типу "Шахед" по Одеській області спалахнули пожежі. Про наслідки атаки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
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Хто такий Іван Федоров
З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
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