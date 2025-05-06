Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Пошкоджено будинки, під завалами - люди: РФ завдала масованого удару по Запоріжжю

Юрій Берендій
6 травня 2025, 22:32оновлено 6 травня, 23:02
569
Росіяни вдарили ударними дронами по Запоріжжю, відомо про кілька пожеж в різних районах міста, крім того, під завалами перебувають люди, зазначили в ОВА.
Пошкоджено будинки, під завалами - люди: РФ завдала масованого удару по Запоріжжю
Росія завдала масованого удару по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 ОБрТРО

Коротко:

  • РФ вдарила дронами по Запоріжжю, прозвучало щонайменше 13 вибухів
  • Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, 2 людей під завалами

Російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Вже відомо про пошкодження будівель у місті, під завалами - люди. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в напрямку міста рухається одразу кілька груп ударних БпЛА з кількох напрямків.

відео дня

Згодом глава Запорізької ОВА закликав громадян перебувати в укриттях.

"Через атаку росіян у місті понівечені будівлі. Попередньо, під завалами перебувають люди. Екстрені служби прямують на місця влучань", - додав він.

Крім того, Іван Федоров зазначив, що внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.

"Попередньо, росіяни атакували обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомив згодом він.

Загалом, за даними моніторингового каналу "Миколаївський Ваньок" Запоріжжя атакувало одразу 16 ударних БпЛА.

Водночас, як повідомили в Запорізькій ОВА, РФ вдарила по Запоріжжю щонайменше 13 разів.

"Є пошкодження у різних районах міста. Сталося й кілька займань. Зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей", - додали в ОВА.

Удари по містах України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 травня російські війська завдали ракетного удару по околицях Сум, уразивши цивільну інфраструктуру. Як повідомила Сумська ОВА РФ атакувала передмістя із застосуванням балістики.

В ніч на 6 травня російська армія здійснила масовану атаку ударними БпЛА по Харкіу. Протягом двох годин у місті пролунали десятки вибухів у різних районах. За словами міського голови Ігоря Терехова, поранено щонайменше двох осіб.

Крім того, внаслідок удару дронів-камікадзе типу "Шахед" по Одеській області спалахнули пожежі. Про наслідки атаки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Інші новини:

Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Пошкоджено будинки, під завалами - люди: РФ завдала масованого удару по Запоріжжю

Пошкоджено будинки, під завалами - люди: РФ завдала масованого удару по Запоріжжю

22:32Війна
Україна знищує "Шахеди" новітньою зброєю: Зеленський розкрив деталі

Україна знищує "Шахеди" новітньою зброєю: Зеленський розкрив деталі

22:25Війна
Обмін полоненими та новий канцлер Німеччини: головні новини України (дайджест)

Обмін полоненими та новий канцлер Німеччини: головні новини України (дайджест)

22:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Прикро, боляче": Сумська звернулася до Зеленського і розповіла, що сталося

"Прикро, боляче": Сумська звернулася до Зеленського і розповіла, що сталося

"Ходячий труп": Кіркоров ледве пересувається через важку хворобу - росЗМІ

"Ходячий труп": Кіркоров ледве пересувається через важку хворобу - росЗМІ

Гороскоп на завтра 7 травня: Водоліям - розваги, Близнюкам - нове знайомство

Гороскоп на завтра 7 травня: Водоліям - розваги, Близнюкам - нове знайомство

Хитра головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках жінки біля банкомату за 17 с

Хитра головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках жінки біля банкомату за 17 с

Хто з дітей був на вулиці: загадка, з якою впорається тільки геній

Хто з дітей був на вулиці: загадка, з якою впорається тільки геній

Останні новини

23:38

Долар готується до стрибка: експерт розповів, яким буде курс до 9 травня

23:04

Дипломатичні кроки в найближчі тижні: Зеленський анонсував нові пакети допомогиВідео

22:51

Кім Кардаш'ян накинулася на охоронця за сукню: що той зробив

22:46

"Справу закрито": Кондратюк повідомив про завершення конфлікту з Козловським

22:32

Пошкоджено будинки, під завалами - люди: РФ завдала масованого удару по Запоріжжю

Чи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війноюЧи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війною
22:30

"Здавалося нормальним": українська співачка розповіла, як завдавала шкоди собі

22:25

Україна знищує "Шахеди" новітньою зброєю: Зеленський розкрив деталі

22:09

Наслідки російського удару по Сумщині: серед загиблих 6-річний хлопчикВідео

22:00

Обмін полоненими та новий канцлер Німеччини: головні новини України (дайджест)

Реклама
21:56

"Мене підвели": Ольга Сумська попросила вибачення після звернення до Зеленського

21:28

"Огидне відчуття": Джамала розповіла про захоплення окупантами будинку в Криму

21:15

"Молився Богу, щоб побути з рідними": щемливі кадри із звільненими воїнамиФотоВідео

21:01

Чи зможе Трамп "досидіти" до кінця свого терміну - названо цікавий нюанс

20:57

"Змогла побороти страх": вагітна Slavia показала екстремальну фотосесію

20:48

Армія РФ намагається оточити велике місто і зазнає великих втрат: деталі від військового

20:41

Зрушення у справі трибуналу проти РФ: Сибіга натякнув на конкретику

19:52

Як захистити розсаду огірків до висадки: простий спосіб від городникаВідео

19:50

Українцям виплатять до 100 доларів: яка країна ЄС виділила грошову допомогу

19:38

Окупанти розстріляли 3-х українських військовополонених на Донеччині – Офіс генпрокурора

19:30

"Шукаю принца": Віра Брежнєва в трусах заявила про термінові пошуки чоловіка в Бухарі

Реклама
19:27

Військові на Донеччині: війна дронів неможлива без РЕБ актуально

19:21

Який вид м'яса найкорисніший для людини та навіть омолоджує - відповідь здивуєВідео

19:15

Мороз та грозові дощі: які області атакує шторм

19:10

Українці можуть перейти на більший вид пенсії: скільки можна отримати та як

19:10

Провал у Бундестазі: хто встромив у спину ніж для МерцаПогляд

19:03

РФ вдарила ракетою по передмістю Сум: є жертви, більшість поранених - дітиФотоВідео

18:50

ЗСУ готують сюрприз: Україна розробляє нові дрони, які можуть змінити війну

18:45

Кабмін змінив порядок призову українців на військову службу під час мобілізації

18:30

Ціла таблиця Менделєєва: у магазинному торті за 300 гривень нарахували 18 Е-шокФото

18:21

Що посадити в травні у відкритий ґрунт: ці овочі та ягоди дадуть хороший урожай

18:20

Росіяни просунулися у двох областях: у DeepState назвали напрямки

18:16

Чому Україна не буде бити по Москві 9 травня та може обрати інші цілі - WP

18:09

Бур’яни зникнуть і не повернуться, якщо облити їх одним засобом: садівники дали пораду

17:42

Безпрецедентний випадок: в Німеччині з другої спроби обрали нового канцлера

17:37

Коли чекати підвищення податків в Україні: у Верховній Раді дали відповідь

17:33

РФ може почати новий наступ на Чернігівщину: названо головну ціль окупантів

17:27

Отримати водійські права стане складніше: в Україні вводять нові правила

17:27

"Співучасть у злочинах": МЗС про участь іноземних військ у параді в Москві

17:20

Одним пощастить, а на інших чекають проблеми: гороскоп на травень для всіх знаків зодіакуВідео

17:14

Чи можна молитися лежачи: священник дав однозначну відповідьВідео

Реклама
17:09

Для чого потрібно розпалювати багаття 7 травня: яке свято і день ангела

16:39

ЗСУ завдають РФ поразки в районі Тьоткіно: експерт пояснив, що там відбувається

16:36

Київ незламний: у столиці відбувся масштабний ветеранський турнір за участі 500 атлетів

16:31

Загадка для найрозумніших: знайдіть змію серед кавунів за 7 секунд

16:28

У Путіна істерично пригрозили "відповіддю" Україні за ігнорування "перемир'я"

16:25

Одна помилка коштує цілої пенсії: українці можуть втратити право на виплати

16:14

Росіяни намагаються прорватись на Дніпропетровщину до певної дати - що відомо

16:02

Кадиров клянчить, щоб його звільнили з посади глави Чечні - ЗМІ

15:48

Наказ віддав не Трамп, Білий дім не знав про зупинку допомоги Україні – Reuters

15:46

Чому полуниця не ягода: вчені вразили поясненням

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти