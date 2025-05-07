Удар РФ по Києву: у квартирі разом із сином загинула волонтерка, яка рятувала тварин

Що відомо:
- Загинула літня жінка-волонтер зі своїм сином
- Волонтерка займалася тим, що рятувала тварин
Унаслідок нічного ракетно-дронового удару армії країни-агресора РФ по Києву загинула літня жінка-волонтер зі своїм сином.
Вона проживала в Шевченківському районі Києва і піклувалася про тварин, розповіли її знайомі.
За словами знайомих загиблої, їй було близько 60 років, а її синові, який загинув разом із нею - 37 років.
Волонтерка займалася тим, що рятувала тварин і тримала вдома 10 кішок - усі вони загинули разом зі своєю господинею.
Знайома загиблої розповіла, що дізналася про трагедію, йдучи на роботу: побачила дим, повернулася, але її квартира вже палала.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви і постраждалі. Унаслідок ворожих обстрілів у столиці двоє людей загинули, п'ятеро - травмовані, з них четверо дітей.
Як писав Главред, у ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ завдала масованого удару по Запоріжжю. Росіяни вдарили ударними дронами по Запоріжжю, відомо про кілька пожеж у різних районах міста, крім того, під завалами перебувають люди, зазначили в ОВА.
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Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе
- Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
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