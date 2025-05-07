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Удар РФ по Києву: у квартирі разом із сином загинула волонтерка, яка рятувала тварин

Олексій Тесля
7 травня 2025, 09:24
369
За словами знайомих загиблої, їй було трохи більше за 60 років, а її синові, який загинув разом із нею - 37 років.
Київ
Наслідки удару по Києву / Колаж: Главред, фото: Facebook/DSNS.GOV.UA

Що відомо:

  • Загинула літня жінка-волонтер зі своїм сином
  • Волонтерка займалася тим, що рятувала тварин

Унаслідок нічного ракетно-дронового удару армії країни-агресора РФ по Києву загинула літня жінка-волонтер зі своїм сином.

Вона проживала в Шевченківському районі Києва і піклувалася про тварин, розповіли її знайомі.

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За словами знайомих загиблої, їй було близько 60 років, а її синові, який загинув разом із нею - 37 років.

Волонтерка займалася тим, що рятувала тварин і тримала вдома 10 кішок - усі вони загинули разом зі своєю господинею.

Знайома загиблої розповіла, що дізналася про трагедію, йдучи на роботу: побачила дим, повернулася, але її квартира вже палала.

Удар РФ по Києву: у квартирі разом із сином загинула волонтерка, яка рятувала тварин
/ Главред

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Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви і постраждалі. Унаслідок ворожих обстрілів у столиці двоє людей загинули, п'ятеро - травмовані, з них четверо дітей.

Як писав Главред, у ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ завдала масованого удару по Запоріжжю. Росіяни вдарили ударними дронами по Запоріжжю, відомо про кілька пожеж у різних районах міста, крім того, під завалами перебувають люди, зазначили в ОВА.

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Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе

  1. Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
  2. Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
  3. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
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