Удар по Києву Орєшніком: що не так із планом Путіна

У Росії було всього п'ять ракет . Дві з них були зібрані повністю, три - розібрані.

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Чи є у Путіна Орєшнік для удару по Україні? / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, МО РФ

Коротко:

Орєшнік не стоїть на озброєнні ЗСУ РФ

Таких ракет у Росії було всього п'ять

Російський диктатор Володимир Путін нібито дав наказ російському Міноборони визначити цілі в Києві для удару Орєшніком. Що не так із цими планами, пояснив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

За його словами, Орєшнік - це експериментальна зброя, і вона не стоїть на озброєнні армії Російської Федерації.

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"За даними іноземних спецслужб, таких ракет було всього п'ять: дві з них були зібрані повністю, три - розібрані. То чим Путін збирається бити по Києву?", - сказав Ягун у коментарі Главреду.

Генерал-майор запасу нагадав, що один раз окупанти вже запустили Орєшнік по Україні. Це був удар по Дніпру в листопаді 2024 року.

Друга ракета Орєшнік нібито вибухнула після запуску в повітрі над Росією.

"Решту три росіяни не могли зібрати до кінця, тому що в них не було потрібних деталей. Можливо, Росія змогла докупити деталі та зібрати ці ракети", - додав Ягун.

Військовий не виключає, що Путін може завдати ударів по Києву іншим озброєнням.

"І метою може бути що завгодно, наприклад, якийсь нещасний завод на околицях міста, але це буде подано як ліквідація Росією потужного військового об'єкта", - сказав він.

Що відомо про РС 26-Рубіж (Орєшнік) / Інфографіка: Главред ​

Перемир'я на День перемоги - що відомо

Як повідомляв Главред, російський лідер Володимир Путін оголосив про триденне так зване "перемир'я" з нагоди святкування Дня перемоги. Згідно з його наказом, російські війська повинні припинити бойові дії на ці дати.

Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що попри обіцянки Кремля припинити вогонь до Дня перемоги 9 травня, вже протягом перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів ударила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення.

Раніше росЗМІ писали з посиланням на джерела, що Путін нібито доручив Міноборони визначити цілі в Києві для удару Орєшніком у відповідь на атаки ЗСУ в День перемоги.

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Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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