ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34, який летів атакувати Миколаїв/ structure.mil.ru

Російські окупанти втратили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Його знищив Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ, коли ворожий літак намагався атакувати Миколаїв.

Також українські військові не дають можливості російським окупантам покращити свої позиції на Миколаївщині. ЗСУ продовжують знищувати ворога, відтісняють орків із займаних позицій та знищують їхні ресурси. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Загалом лише за ніч на 10 квітня російські загарбники втратили 70 чоловік особового складу і сім одиниць техніки.

Зазначається, що загарбники розгорнули ремонтні майстерні для техніки та польові шпиталі.

"Крім артилерійських та ракетних обстрілів, ворог продовжує тиснути інформаційно, приписуючи собі вигадані перемоги, звинувачуючи українську владу в утисканнях прав і свобод мешканців південних регіонів, агітуючи за створення квазіреспублік", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що залишається високою ймовірність нанесення ракетного удару.

Су-34 – це багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник. Він дозволяє збивати цілі та наносити удари на відстані 150-600 км від лінії бойового зіткнення. Розробники літака за його бойовими можливостями відносять його до покоління 4++.

Вартість Су-34 становить 36 мільйонів доларів за одиницю.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія вже запустила перший етап наступу своїх військ на Донецьку та Луганську області. Окупанти очікують на прибуття підкріплення для проведення наступного етапу.

Також раніше президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої РФ може спробувати повернутися в деокуповані міста.

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