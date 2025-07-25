"Треба стежити за кордоном": розкрито плани режиму Путіна проти Азербайджану

У Росії думають, що тиск на азербайджанців - ефективний інструмент, але це помилка.

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Ситуація на кордоні Азербайджану і РФ може загостритися - експерт / Колаж: Главред, фото: адміністрація президента Азербайджану, скріншот YouTube

Коротко:

Треба уважно стежити за кордоном РФ і Азербайджану

РФ може використати проти Азербайджану талишів

Країна-агресор Росія може використати проти Азербайджану етнічну групу талишів, які частково проживають у Дагестані та азербайджанській державі. Про це заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в контексті протистояння Москви і Баку треба буде уважно стежити за кордоном двох країн.

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"Не думаю, що будуть військові провокації. Але треба уважно стежити за кордоном Росії та Азербайджану на півночі", - зазначив експерт.

За його словами, росіяни можуть використовувати талишів проти Азербайджану.

"Там (у Дагестані, - ред.) є розділені народи. Росіяни можуть спробувати використати талишів (Талиші - етнічна група, що мешкає на територіях Азербайджану, в Ірані, а також частково в Дагестані - Росії, - ред.), що вони вже намагалися робити, або вдатися до певних інших дій", - каже Семиволос.

Проте на думку аналітика насамперед росіяни продовжать чинити тиск на азербайджанську діаспору.

"Утім, насамперед вони намагатимуться тиснути на азербайджанців у Росії, щоб діаспора натиснула на владу Алієва в Азербайджані. Варіант - програшний, проте інструментарій у росіян не змінюється, і вони думають, що це працює ефективно", - наголосив Ігор Семиволос.

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Як повідомляв Главред, 27 червня російські силовики в Єкатеринбурзі затримали понад 50 уродженців Азербайджану. Заходи проводилися в рамках нерозкритої кримінальної справи про вбивство Юніса Пашаєва в 2001 році. Брати Гусейн і Зіяддін Сафаров, яких слідство вважає головними підозрюваними, померли після затримання. Декілька людей госпіталізували.

У відповідь МЗС Азербайджану викликало російського посла Петра Волокова, йому висловили "рішучий протест".

Пізніше Азербайджан скасував усі культурні заходи, які були заплановані до проведення на території країни "російськими державними і приватними установами".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 19 липня заявив, що Баку не отримав відповіді від офіційної Москви щодо авіакатастрофи цивільного пасажирського літака Embraer 190, що належить ЗАТ Азербайджанські авіалінії, поблизу казахстанського міста Актау. Унаслідок трагедії загинули 38 осіб, 28 людей поранено. Кремль мовчить і не повідомляє результатів проміжного розслідування.

Алієв сказав, що Баку подасть на Москву до суду. У своїй заяві він нагадав, що вердикту щодо збитого Boeing 777 на Донеччині (який збили терористи "ДНР" і російські військові) довелося чекати 10 років. Але Азербайджан готовий чекати, щоб справедливість восторжествувала.

"Це не призведе до того, що ми забудемо. Ми не забудемо. Зараз ми готуємо, і ми вже поінформували російську сторону, що готуємо досьє для подачі в міжнародні судові інстанції з цього приводу. Ми розуміємо, що це може зайняти час. У справі Boeing малайзійської авіакомпанії це зайняло більше десяти років. І, на жаль, ситуація, яка зараз перебуває в підвішеному стані, не сприяє розвитку двосторонніх відносин між Росією та Азербайджаном... Ми готові чекати десять років, але справедливість має восторжествувати", - підкреслив Алієв.

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Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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