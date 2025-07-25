"Вже цього тижня": у Туреччині сказали, де може відбутись зустріч Трампа і Путіна

Зустріч між лідерами хоче організувати Ердоган.

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Ердоган хоче влаштувати зустріч Трампа та Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, УНІАН

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Чи можлива зустріч Трампа та Путіна

Де може відбутися розмова американського лідера та російського диктатора

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна є можливою. Розмову між очільниками хоче влаштувати лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Про це він сказав під час пресконференції, передає Anadolu, якого цитує Європейська правда.

У п’ятницю, 25 липня, Ердоган прокоментував переговори між Україною та Росією.

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Він наголосив, що Туреччина хоче провести в Стамбулі зустріч між Трампом і Путіним.

"Цього тижня ми докладатимемо зусиль, аби провести переговори з Путіним і Трампом та з'ясувати, чи зможемо зібрати цих лідерів разом у Стамбулі", - сказав лідер Туреччини.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Третій раунд переговорів у Стамбулі - що відомо

Як раніше писав Главред, 23 липня у Стамбулі заплановано третій раунд переговорів між Україною та Росією. Українська делегація вже прибула до Туреччини.

Пізніше зʼясувалося, що переговори між Україною та Росією у Стамбулі розпочалися зі скандалу через фейкові заяви російської пропаганди про нібито особисту зустріч глав делегацій.

Згодом голова української делегації на переговорах з російською стороною у Стамбулі Рустем Умєров розповів про підсумки зустрічі. За його словами, обговорили припинення вогню, обмін полоненими, гуманітарні питання та можливу зустріч Зеленського з Путіним за участі Ердогана і Трампа.

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Про персону: Реджеп Тайїп Ердоган Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

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