Росіяни хочуть оточити українське місто: куди ворог перекидає війська

Війська Путіна націлилися на ще одне місто України.

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Росіяни намагаються перекидати сили через річку Оскіл / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstate

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Росіяни хочуть наступати на Купʼянськ

Ворог намагається перекинути піхоту через річку Оскіл

Російські окупанти намагаються закріпитися на західному березі річки Оскіл, аби згодом розгорнути наступ у напрямку Куп’янська. Про це розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Харків" Павло Шамшин в ефірі Ми-Україна.

Він сказав, що ворог вже давно форсував річку Оскіл, але наразі не має можливості перекидати туди значні сили чи техніку, адже українська аеророзвідка фіксує дії окупантів та знищує росіян.

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"Треба розуміти те, що річку Оскіл росіяни форсували вже досить давно, і зараз продовжують перекидати свою піхоту на західний берег Осколу для того, щоб створити загрозу для міста Куп'янськ з півночі, саме по правому березі. Очевидно, що вони прагнуть підготувати умови для оточення або штурму міста. Але треба розуміти, що на західний берег Осколу на цей момент вони можуть перекидати лише піхоту і певне озброєння", - сказав речник ОТУ "Харків".

Шамшин пригадав, що у росіян були спроби наводити через Оскіл понтонні переправи, але щоразу українська аеророзвідка таку техніку виявляла і знищувала. Таким чином, логістичні можливості ворога щодо перекидання транспорту чи важкої техніки через Оскіл вкрай обмежені.

Він додав, що річка Оскіл на півночі від Куп'янська не широка та не глибока. Її можна переплисти.

Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська розпочали літній наступ. Ворог активізується там, "де активізуватися ніяк не можуть". Україна очікує удари на кількох напрямках фронту.

Нещодавно російські окупанти заявляли, що нібито увійшли до Куп'янська на Харківщині. Однак речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував цю інформацію, наголосивши, що такі твердження не відповідають дійсності.

Крім того, напередодні стало відомо, що у найближчі два місяці Покровськ Донецької області може стати епіцентром боїв. Тут найгірша ситуація на фронті. Якщо вона стане критичною, Силам оборони доведеться розглядати питання про вихід із міста.

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Про джерело: ОТУ "Харків" Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

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