Рашисти просунулися до Комишувахи, але були розгромлені під Сєвєродонецьком - Генштаб

Рашисти безрезультатно штурмували Сєвєродонецьк / скріншот

Рашисти мають частковий успіх у напрямку населених пунктів Комишуваха та роти. Намагалися штурмувати в Сєвєродонецьку, проте без успіху, повідомляє Генштаб в Facebook.

На Волинському і Поліському напрямках ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки кордону в Брестській і Гомельській областях. Населенню заборонили відвідувати ліси для недопущення викриття позицій.

У Білорусі також активізували процес формування "народного ополчення" - проводять збори з городянами під час яких пояснюють нібито необхідність створення підрозділів.

На Сіверському напрямку окупанти обстрілюють прикордонні райони і проводять повітряну розвідку з використання БПЛА.

На Харківському напрямку російські військові відкривають вогонь з метою недопущення просування наших бійців.

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На Слов'янському напрямку ворог закріпився на досягнутих рубежах і зосереджує зусилля на поповненні запасів, а також перегрупуванні підрозділів.

"У районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються", - додає пресслужба.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії в Сєвєродонецьку, проте не досягли успіху.

"На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм", - пише Генштаб.

На Бахмутському напрямку ворожі війська завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. Також проводили розвідку в районі Нагірного з метою виявлення слабких місць в обороні наших бійців, проте наші захисники дали ворогу відсіч.

Водночас окупанти вели розвідку в районах Краматорська та Покровська.

На Лиманському напрямку противник не здійснював активних наступальних дій.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках: обстановка без змін.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти під прикриттям вогню артилерії продовжують обладнати позиції і встановлювати мінно-вибухові загородження.

В акваторіях Чорного і Азовського морів кораблі Росії продовжують ізолювати і блокувати Цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Росія зібралася анексувати Донбас, Херсонську та Запорізьку області

Видання Медуза 9 червня з посиланням на близькі до Кремля джерела опублікувало інформацію, згідно з якою Кремль зібрався об'єднати окуповані території Донбасу, Херсонської та Запорізької областей в, мовляв, один федеральний округ у складі Росії.

Згідно з планами кремлівської адміністрації, так званий "федеральний округ" повинен з'явитися після того, як на цих територіях окупанти проведуть нібито "референдум".

"Округ повинен з'явитися після того, як на цих територіях відбудуться референдуми про приєднання до Росії. Приєднуватися до діючих округів українські території не будуть", - зазначено в статті.

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