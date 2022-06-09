"Сиротами залишилося п'ятеро діточок": на Вінниччині поховали вбитого під Ізюмом бійця ЗСУ

На Вінниччині поховали вбитого під Ізюмом бійця ЗСУ / колаж фото "Сільські вісті"

На Вінниччині поховали бійця ЗСУ Геннадія Борщевського з села Гарячківка, який загинув 25 квітня в одному з перших боїв з окупантами під Ізюмом. Про це повідомляє місцеве видання "Сільські новини".

Як пишуть журналісти, лише через довгої, 40-денної ідентифікації, тіло воїна привезли додому.

"Геннадію мало влітку виповнитися сорок. Він пішов на війну в перші її дні добровольцем", - кажуть його односельчани.

На похоронах діти Геннадія-хлопчики ще намагалися стримувати емоції, а дівчатка разом з мамою ридали в три струмки.

"Тато буде дивитися на Вас з небес, з білої хмари. Як ви ростите, чи все у вас добре. А ви, дітки, повинні знати, що ваш батько - герой. І ви повинні бути гідні його пам'яті", - говорила на траурній церемонії місцева вчителька.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в селі Гребельки, що на Київщині, російські загарбники 3 березня відразу вбили одного сина пенсіонерки Надії і поранили другого.

Володимир загинув на місці. Олег вижив, проте отримав важкі поранення в плечі. Нещасній жінці самій довелося відмивати в будинку кров свого вбитого сина і ховати в своєму дворі.

Пізніше в Харківській області під ракетними ударами на передовій загинув 19-річний військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Данило Євтушенко. Хлопець навчався на другому курсі Києво-Могилянської академії на філософа.

Тітка загиблого Олександра Проценка розповіла, що буквально за кілька годин до загибелі він писав своєму викладачеві з приводу проходження сесії.

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