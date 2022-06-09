Під Слов'янськом артилеристи ЗСУ розгромили позиції РФ: рашисти рахують втрати

На Слов'янському напрямку російські окупанти закріпилися на досягнутих рубежах.
На Слов'янському напрямку російські окупанти закріпилися на досягнутих рубежах і зосереджує зусилля на поповненні запасів, а також перегрупуванні підрозділів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в Facebook.
У ЗСУ розповіли про те, що в районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога.
"Втрати противника уточнюються", - додає прес-служба Генштабу.
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Раніше повідомлялося про те, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню.
Ворог проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат і був змушений відвести свої підрозділи на відновлення.
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