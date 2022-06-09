Під Слов'янськом артилеристи ЗСУ розгромили позиції РФ: рашисти рахують втрати

Артилерія ЗСУ на Донбасі / facebook.com/theministryofdefence.ua

На Слов'янському напрямку російські окупанти закріпилися на досягнутих рубежах і зосереджує зусилля на поповненні запасів, а також перегрупуванні підрозділів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в Facebook.

У ЗСУ розповіли про те, що в районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога.

"Втрати противника уточнюються", - додає прес-служба Генштабу.

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Раніше повідомлялося про те, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню.

Ворог проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат і був змушений відвести свої підрозділи на відновлення.

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