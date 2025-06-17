Ракета пройшла через 9 поверхів: у МВС повідомили про наслідки удару РФ по Києву

Десятки людей постраждали в столиці. Ще 6 травмовано в Одеській області, по одній людині - у Київській та Чернігівській областях.

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У Солом'янському районі Києва зруйновано під'їзд житлового будинку / Колаж: Главред, фото: скріншот, соцмережі

Головне із заяви Клименка:

РФ вдарила ракетою по житловому будинку, зруйновано під'їзд

Кількість загиблих у Києві зросла до 14 осіб

Загалом 27 локацій у столиці потрапили під удар

Під час російської атаки в ніч на 17 червня 27 локацій у різних районах Києва опинилися під ворожим вогнем. Під удар потрапили житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Там працюють близько двох тисяч осіб, насамперед, це рятувальники, поліція, комунальні служби та лікарі.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, кількість загиблих зросла до 14 осіб.

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"На даний момент - 44 поранених у Києві. Ще 6 травмовано в Одеській області, по одній людині постраждали в Київській і Чернігівській областях", - повідомив о 07:19 міністр.

"Рятувальникам вдалося деблокувати людей із під'їздів, квартир і з-під завалів", - додав Клименко.

За його словами, окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів.

"Будинок "склався" до рівня півтора-двох поверхів. Ракета пройшла всі поверхи і аж до підвалу", - розповів міністр.

Пошуково-рятувальні роботи вже розпочалися. Такі роботи можуть тривати щонайменше добу.

Рятувальники підніматимуть великі конструкції та шукатимуть людей під завалами.

Дивіться відео - Клименко розповів про наслідки ракетного удару РФ по житловій багатоповерхівці:

За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 55 осіб.

"Кількість постраждалих у столиці збільшується. Наразі їх 55. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста. Щодо загиблих точної інформації поки немає. Оскільки на місцях працюють рятувальники", - повідомив о 08:01 мер Києва Кличко.

В Соломʼянському районі, зокрема, розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14.

У Соломʼянському та Дарницькому районах розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки ворога на столицю.

Дивіться відео - Удар дрона по житловому будинку в Києві:

Повітряна атака РФ 17 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. У столиці України є руйнування. Окупанти били по житлових будинках. Рятувальників і медиків викликали в Шевченківський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Святошинський, Дарницький райони міста.

Мер Кличко повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждали понад 40 осіб. Понад 30 із них було госпіталізовано. Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки. У Солом'янському районі зруйновано під'їзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали.

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на сьому годину ранку в Києві вже 14 загиблих унаслідок російської атаки.

Крім того, під удар РФ потрапила й Одеса - на світанку в місті прогриміли вибухи. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо. Станом на 6:30 до медичних закладів госпіталізовано 13 осіб. Під завалами можуть перебувати люди.

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