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Там були діти: Зеленський розповів про наслідки нічної атаки РФ по Харкову

Анна Косик
11 червня 2025, 12:08
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Президент повідомив число постраждалих та загиблих в Харкові внаслідок ворожої атаки.
Там були діти: Зеленський розповів про наслідки нічної атаки РФ по Харкову
Що відомо про загиблих та постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову / Колаж: Главред, фото: ДСНС Харківщини, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

  • У Харкові внаслідок удару є більше 60 постраждалих
  • Рятувальникам вдалося загасити багато пожеж у місті
  • Світові лідери мають посилити тиск на Росію

Внаслідок удару країни-агресорки Росії по Харкову у ніч на 11 червня вже відомо про 64 постраждалих, серед яких 9 дітей. Ще 3 людей загинули. Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, у місті досі тривають роботи після удару російських "Шахедів". Президент наголосив, що ворог вдарив по звичайних будинках, через що виникло багато пожеж по усьому місту.

відео дня
Там були діти: Зеленський розповів про наслідки нічної атаки РФ по Харкову
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Оперативно спрацювали наші рятувальники з ДСНС України. Дякую за оперативність також комунальним службам, Національній поліції, усім, хто допомагає", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що майже кожен новий удар росіян є показовим, тому Росія заслуговує на збільшення тиску, адже буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало.

"І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію. І це залежить передусім від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти", - додав він.

  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне, t.me/synegubov
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне, t.me/synegubov
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне, t.me/synegubov
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне, t.me/synegubov
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне, t.me/synegubov
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне, t.me/synegubov
  • Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року
    Атака на Харків у ніч на 11 червня 2025 року Фото: ДСНС, Суспільне, t.me/synegubov

Атака РФ на Україну 11 червня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 11 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих БПЛА. У небо над містом зафіксовано проліт кількох безпілотників.

Згодом підтвердилась інформація, що російська окупаційна армія атакувала Харків 17-ма ударними безпілотниками типу Шахед. Під удар потрапили два райони міста - Слобідський та Основ'янський.

Пізніше у Повітряних силах заявили, що Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну, задіявши 85 безпілотних літальних апаратів різного призначення, а також одну балістичну ракету.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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