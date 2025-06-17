Масована атака 'Шахедів' на Київ: що наразі відомо

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Увечері 16 червня російські війська здійснили атаки ударними безпілотниками по Києву та кількох областях України, через що в країні було оголошено повітряну тривогу.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив:

"На жаль, росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України. Кияни, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, перебувайте в укриттях!" відео дня

Він додав, що над столицею помічено ворожий дрон, а сили протиповітряної оборони активно працюють, через що можливі гучні звуки. За його словами, у Солом’янському районі зафіксували падіння безпілотника (шахеда) без подальшого загоряння. Медичні та рятувальні служби оперативно виїхали на місце події.

Ткаченко уточнив:

"У Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння шахеда, без подальшого загоряння."

Крім того, у Дарницькому районі зафіксували падіння уламків у двох локаціях, одна з яких охоплена пожежею. У столиці, зокрема на Оболоні, також працює протиповітряна оборона.

Крім того, деяких районах столиці фіксуються перебої з електроенергією.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців із закликом:

"Перебувайте в укриттях!"

У Солом’янському районі пошкоджено верхній поверх житлового будинку. Відомо про п’ятьох постраждалих, серед них — жінка у важкому стані. Двоє осіб вже отримують медичну допомогу, лікарі їх оглядають. На виклик також направляється бригада швидкої допомоги до Дніпровського району.

У центрі Києва триває робота сил протиповітряної оборони. У Соломʼянському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі, а у Святошинському — горять складські приміщення. Всі екстрені служби працюють на місцях подій. За словами мера, у Святошинському районі постраждали дев’ятеро людей, четверо з них госпіталізовані, п’ятеро отримали допомогу на місці.

Уже 11 постраждалих у столиці. Всі - в Соломʼянському районі. Шістьох медики госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці - повідомив Віталій Кличко.

У Києві знову відбулися атаки російських дронів на житлові будинки. За словами Андрія Ярмака, Росія не припиняє війну проти мирного населення.

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