У Києві гриміли вибухи: що відомо про постраждалих і 'прильоти' після удару РФ

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- У Києві двоє постраждалих унаслідок нічної атаки
- Один із постраждалих перебуває в лікарні
У Києві двоє постраждалих унаслідок нічної атаки країни-агресора РФ, повідомив столичний мер Віталій Кличко.
Один із постраждалих перебуває в лікарні. Про це він написав у своєму Telegram.
Крім того, жінка, яку теж уночі госпіталізували медики, зараз перебуває на амбулаторному лікуванні, додав мер Києва.
Зі свого боку начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що один цивільний дістав поранення.
"Станом на ранок відомо про одного постраждалого. Молодий хлопець 2004 року народження у важкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Наші медики найкращі і зроблять усе можливе, щоб врятувати юнака", - написав Ткаченко.
Крім того, він повідомив про падіння дрона в приватному секторі на Русанівських садах у Дніпровському районі та пошкодження торгових павільйонів у Дарницькому районі столиці.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Україні ракетами і дронами. Вночі по всій Україні лунав сигнал повітряної тривоги, повідомлялося про комбіновану атаку РФ.
Як раніше повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет - полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.
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Хто такий Віталій Кличко?
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
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