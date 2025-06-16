У Києві гриміли вибухи: що відомо про постраждалих і 'прильоти' після удару РФ

Молодий хлопець 2004 року народження у важкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень.

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РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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У Києві двоє постраждалих унаслідок нічної атаки

Один із постраждалих перебуває в лікарні

У Києві двоє постраждалих унаслідок нічної атаки країни-агресора РФ, повідомив столичний мер Віталій Кличко.

Один із постраждалих перебуває в лікарні. Про це він написав у своєму Telegram.

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Крім того, жінка, яку теж уночі госпіталізували медики, зараз перебуває на амбулаторному лікуванні, додав мер Києва.

/ Главред

Зі свого боку начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що один цивільний дістав поранення.

"Станом на ранок відомо про одного постраждалого. Молодий хлопець 2004 року народження у важкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Наші медики найкращі і зроблять усе можливе, щоб врятувати юнака", - написав Ткаченко.

Крім того, він повідомив про падіння дрона в приватному секторі на Русанівських садах у Дніпровському районі та пошкодження торгових павільйонів у Дарницькому районі столиці.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Україні ракетами і дронами. Вночі по всій Україні лунав сигнал повітряної тривоги, повідомлялося про комбіновану атаку РФ.

Як раніше повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет - полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.

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Хто такий Віталій Кличко? Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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