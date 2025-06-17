Україні загрожує ракетна атака: Росія активізувала авіацію та флот

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє про активність російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Як зазначено в офіційному Telegram-каналі Командування, два літаки вилетіли з аеродрому "Оленья" в Мурманській області Росії. Наразі вони рухаються у південно-східному напрямку.
У повідомленні йдеться:
"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"
За даними моніторингових каналів, ймовірно, з Саратовської області здійснюють пуски крилатих ракет бортом ТУ-160. Також ймовірні пуски крилатих ракет бортами ТУ-95 з Пензенської області. Очікується підліт ракет до повітряного простору України у проміжку з 02:00 до 02:30.
Крім того, ворог вивів у море ракетоносії.
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