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Україні загрожує ракетна атака: Росія активізувала авіацію та флот

Руслан Іваненко
17 червня 2025, 01:07
267
Україні загрожує ракетна атака: Росія активізувала авіацію та флот
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Міноборони РФ

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє про активність російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Як зазначено в офіційному Telegram-каналі Командування, два літаки вилетіли з аеродрому "Оленья" в Мурманській області Росії. Наразі вони рухаються у південно-східному напрямку.

У повідомленні йдеться:

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"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

За даними моніторингових каналів, ймовірно, з Саратовської області здійснюють пуски крилатих ракет бортом ТУ-160. Також ймовірні пуски крилатих ракет бортами ТУ-95 з Пензенської області. Очікується підліт ракет до повітряного простору України у проміжку з 02:00 до 02:30.

Крім того, ворог вивів у море ракетоносії.

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