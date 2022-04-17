Путіну плювати на втрати: експерт пояснив, що зупинить війну РФ проти України

Володимир Путін / Фото Reuters

Володимир Путін знає про великі втрати своєї армії у війні проти України, але через свою патологічну ненависть до українців він не рахується з катастрофічними втратами росіян.

Як заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Обозрєватєлю, господар Кремля не може думати ні про що інше, як тільки про продовження війни.

"Зупинить Путіна тільки повний військовий розгром. Справа в тому, що керівник Кремля не змінився. Він живе у своєму ілюзорному світі. Так, він знає, що втрати величезні. На початку війни, за інформацією з різних джерел, на одній з нарад, коли Герасимов повідомив Путіну про втрати, той нібито сказав: "Навіть 30-50 тисяч втрат — ніщо в порівнянні з тією ціною, яку ми отримаємо в результаті перемоги", — розповів він.

Військовий експерт упевнений, що Путін не змінює своїх завдань і готовий далі йти в наступ в Україні.

Жданов додав, що є інформація про те, що в російському Генеральному штабі розсудливі офіцери намагаються донести до вищого керівництва Росії, що якщо зараз не зупинити спробу другого наступу, можна втратити всю боєздатну частину Збройних сил РФ.

читайте такожУ Зеленського попередили про важкі бої і назвали напрямок головного удару РФ

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще: