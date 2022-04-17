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Путіну плювати на втрати: експерт пояснив, що зупинить війну РФ проти України

17 квітня 2022, 18:31

50 тисяч убитих ЗСУ росіян для господаря Кремля - ніщо, каже Олег Жданов.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото Reuters

Володимир Путін знає про великі втрати своєї армії у війні проти України, але через свою патологічну ненависть до українців він не рахується з катастрофічними втратами росіян.

Як заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Обозрєватєлю, господар Кремля не може думати ні про що інше, як тільки про продовження війни.

"Зупинить Путіна тільки повний військовий розгром. Справа в тому, що керівник Кремля не змінився. Він живе у своєму ілюзорному світі. Так, він знає, що втрати величезні. На початку війни, за інформацією з різних джерел, на одній з нарад, коли Герасимов повідомив Путіну про втрати, той нібито сказав: "Навіть 30-50 тисяч втрат — ніщо в порівнянні з тією ціною, яку ми отримаємо в результаті перемоги", — розповів він.

Військовий експерт упевнений, що Путін не змінює своїх завдань і готовий далі йти в наступ в Україні.

Жданов додав, що є інформація про те, що в російському Генеральному штабі розсудливі офіцери намагаються донести до вищого керівництва Росії, що якщо зараз не зупинити спробу другого наступу, можна втратити всю боєздатну частину Збройних сил РФ.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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