Перемога для Путіна: Трамп кинув Україну - Financial Times

Росіяни вестимуть розмови на низькому рівні й обмінюватимуться різними документами, а тим часом продовжуватимуть воювати, вважає експосол США.

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Телефонна розмова з Трампом стала перемогою для Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН, сайт Кремля

Головні тези:

Трамп дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника

Президент США більше зацікавлений у зближенні з Москвою, ніж у врегулюванні війни

Телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом стала перемогою для господаря Кремля Володимира Путіна. Водночас українці та європейські союзники відчули, що їх кинули.

Як пише Financial Times, президент США не чинив жодного тиску на Росію, щоб домогтися припинення вогню. Трамп також чітко дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника в мирних переговорах. Трамп навіть запропонував, хто міг би замінити США в ролі посередника. Наприклад, це може бути Папа Римський Лев XIV.

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"Для спостерігачів це був переломний момент після понад трьох років повномасштабної війни. Президент, який обіцяв закінчити війну в Україні в перший день свого другого терміну, схоже, вмиває руки і залишає Україну на поталу загарбнику. Цей дзвінок підтвердив найгірші побоювання європейців: президент США, спокусившись на путінські обіцянки, готовий розвернутися в бік Москви і зрадити Київ", - пише газета.

Двоє людей, поінформованих про цю розмову, стверджують, що в дзвінку європейським лідерам після розмови з Путіним Трамп дав зрозуміти, що не має наміру чинити додатковий тиск на Москву, поки тривають двосторонні переговори між Росією й Україною.

"Ця розмова з Трампом була перемогою для Путіна. Він чітко дав зрозуміти, що припинення вогню найближчим часом не відбудеться, тому Росія може продовжувати війну. І все одно жодних додаткових санкцій не буде застосовано", - сказав колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Путін заявив, що Росія готова працювати з Україною над "меморандумом про можливу майбутню мирну угоду". Водночас президент України Володимир Зеленський сказав журналістам після розмови, що пропозиція щодо меморандуму йому "невідома".

"Росіяни вестимуть розмови на низькому рівні, обмінюватимуться різними документами, а тим часом продовжуватимуть воювати. Як довго Трамп миритиметься з усім цим зволіканням?", - сказав Вільям Тейлор, який був послом США в Україні у 2006-2009 роках.

Деякі експерти вважають бажання Трампа дистанціюватися від конфлікту цілком зрозумілим.

"Кожна зі сторін намагалася викликати у Трампа роздратування проти іншої, і це було деструктивно за своєю суттю. Якщо він зможе змусити сторони говорити одна з одною і сам відійде на задній план, це може бути необхідною умовою для зрушення з мертвої точки", - вважає Пітер Слєзкін з аналітичного центру Stimson Center.

Однак, за словами інших експертів, зараз Трамп більше зацікавлений у зближенні з Москвою, ніж у врегулюванні війни.

"На даному етапі Трамп, схоже, сприймає нормалізацію відносин між Росією та США як самоціль. Все інше підпорядковується цій меті", - заявив Ендрю Вайс, віце-президент Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред ​

Переговори про припинення вогню - останні новини

Як писав Главред, прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що термінів укладення мирної угоди між Росією та Україною немає. Процес перебуває на початковій стадії. За його словами, зараз планується обмін проектами документів між Києвом і Москвою. Кожна сторона готуватиме свої варіанти, після чого мають розпочатися складні переговори щодо узгодження єдиного тексту.

Президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву після переговорів із Трампом. За його словами, Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, що оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.

Пізніше Трамп заявив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в тому разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

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