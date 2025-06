Путін сказав не спроста: в ISW пояснили, чому в РФ заговорили про "брудну бомбу"

Що повідомили аналітики:

У країні-агресорці Росії знову згадали наратив, нібито Україна хоче використати проти неї "брудну бомбу". Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, для чого це Кремлю.

Нещодавно на Петербурзькому міжнародному економічному форумі кремлівський диктатор Володимир Путін відповів на питання про ймовірність застосування Україною "брудної бомби".

Він зазначив, що наразі немає доказів того, що Київ має намір використати такий тип зброї, але одразу попередив, що реакція РФ у випадку атаки буде "катастрофічною".

Одразу після Путіна про "брудну бомбу" заговорив заступник очільника Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв. За його версією, Росія застосує тактичну ядерну зброю у відповідь на удар "брудною бомбою".

Аналітики оцінюють заяви російських чиновників як спробу уповільнити переговори західних партнерів України щодо надання додаткової військової допомоги.

У Москві сподіваються, що цей наратив допоможе підірвати рішучість українських союзників на тлі безперервних дебатів у США та Європі щодо подальшої підтримки України.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вперше заговорила про "брудну бомбу" ще у 2022 році. Тоді, як повідомили в МЗС України, мета цієї дезінформації була розрахована на країни так званого глобального Півдня.

Після цього міністри закордонних справ країн G7 відкинули усі звинувачення Росії про нібито підготовку Україною так званої "брудної бомби". Крім того, глави МЗС закликали РФ припинити будь-яку ядерну риторику.

Згодом полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що повернення російських пропагандистів до тез про "брудну бомбу", яку нібито готує Київ ‒ досить дутий хід.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.