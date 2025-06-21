У НАТО підуть на поступки Трампу щодо України: ЗМІ дізналися деталі

Головне для Європи - щоб Трамп позитивно оцінив саміт у Гаазі, пишуть журналісти.

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Європа скасувала засідання Ради Україна-НАТО, щоб не нагадувати Трампу про війну, яку він не може закінчити - Politico / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Коротко:

Європа підтримує витрату 5% від ВВП на оборону в НАТО

У НАТО відмовилися від проведення засідання Ради Україна-НАТО

Країни Європи вирішили погодитися на вимогу президента США Дональда Трампа щодо витрати 5% від свого ВВП на оборону. Крім того, Альянс відмовився від проведення на саміті в Гаазі засідання Ради Україна-НАТО, щоб не псувати Трампу настрій згадкою війни, яку він завершити не може.

Європа згодна витрачати 5% ВВП на оборону

У матеріалі Politico йдеться про те, що країни Європи наважилися прийняти вимогу Трампа у вигляді витрати на оборону до 5% від ВВП.

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Але немає жодних гарантій, що Трамп цим буде задоволений. До того ж у самих європейців є розбіжності щодо того, коли буде реалізовано таке рішення. Деякі країни хочуть, щоб рішення стало метою на декілька десятиліть, тоді як Трамп, схоже, очікує на запуск планки в 5% ВВП уже найближчими роками.

Утім, як зазначають журналісти, незважаючи на розбіжності в Європі з цього питання, всі згодні з тим, що головне - позитивна оцінка саміту з боку Трампа. Особливо в ситуації, коли Штати зміщують фокус своєї уваги з України на Азію та Близький Схід.

"Йому мають приписати [в досягнення] ці 5 відсотків - саме тому ми проводимо саміт. Усе інше впорядковується, щоб мінімізувати ризики", - зазначив анонімно європейський чиновник, який опікується питаннями оборони. Коротко про витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Відмова від засідання Ради Україна-НАТО

Також європейці вирішили не проводити засідання Ради Україна-НАТО. Журналісти стверджують, що Європа боїться зайвий раз нагадати Трампу про війну, яку він поки що так і не зміг завершити.

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський сказав, що поки не знає, чи поїде на саміт НАТО в Нідерландах, який пройде в Гаазі 24-26 червня.

"По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж імовірність велика. Насправді, вирішу напередодні", - процитували Зеленського журналісти Суспільне.

У НАТО на саміті в Гаазі мають підтвердити курс на вступ України до Альянсу, вважає голова постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. При цьому Київ хотів би почути конкретику.

США чинять тиск на НАТО, щоб у комюніке за підсумками зустрічі згадка України була обмеженою, написали в Newsweek. Американці нібито виступають за те, щоб підтримка України з боку Альянсу чітко не була прописана.

США тиснуть на НАТО, щоб згадка про Україну в комюніке за підсумками саміту була обмеженою, пише Newsweek. Представники Вашингтона начебто хочуть, щоб у документі не була чітко прописана підтримка Києва з боку блоку.

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