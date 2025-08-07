У Черкасах чоловік зі зброєю захопив МакДональдс і влаштував стрілянину: деталі

Правоохоронці просять не наближатися до місця інциденту.

У Черкасах чоловік зі зброєю захопив МакДональдс/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, "Суспільне. Черкаси"

У Черкасах невідомий чоловік зі зброєю захопив МакДональдс і влаштував там стрілянину.

Про це повідомили у Національній поліції України. Чоловік досі перебуває всередині закладу.

Персонал і відвідувачі були евакуйовані. Правоохоронці просять не наближатися до місця інциденту.

На місці події перебувають спецпризначенці, слідчі та медики.

У поліції Черкащини повідомили, що правоохоронці працюють на місці події.

"Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал. Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом", – йдеться у повідомленні.

Пізніше медики винесли із закладу на ношах закривавленого чоловіка, але поки що незрозуміло, ким саме є цей чоловік.

Захоплення Макдональдса у Черкасах/ скрін

Захоплення Макдональдса у Черкасах/ скрін

Дивіться відео з місця події:

