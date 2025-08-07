У Черкасах чоловік зі зброєю захопив МакДональдс і влаштував стрілянину: деталі

Коротко:
- У Черкасах чоловік зі зброєю захопив МакДональдс і влаштував стрілянину
- Чоловік досі перебуває всередині закладу
- Правоохоронці просять не наближатися до місця інциденту
У Черкасах невідомий чоловік зі зброєю захопив МакДональдс і влаштував там стрілянину.
Про це повідомили у Національній поліції України. Чоловік досі перебуває всередині закладу.
Персонал і відвідувачі були евакуйовані. Правоохоронці просять не наближатися до місця інциденту.
На місці події перебувають спецпризначенці, слідчі та медики.
У поліції Черкащини повідомили, що правоохоронці працюють на місці події.
"Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал. Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом", – йдеться у повідомленні.
Пізніше медики винесли із закладу на ношах закривавленого чоловіка, але поки що незрозуміло, ким саме є цей чоловік.
Дивіться відео з місця події:
Як раніше повідомляв Главред, у березні цього року у Києві чоловік розстріляв жінку в офісі, а потім стрибнув із мосту. 53-річну жінку доставили в лікарню. Вона отримала поранення обличчя та тіла.
Також у травні цього року піж Києвом чоловік розстріляв людей і втік. Правоохоронці провели спецоперацію із затримання нападника. Пізніше стало відомо, що стало причиною стрілянини під Києвом.
