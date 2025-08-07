Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

ЗСУ атакували важливі обʼєкти в Росії: що вдалося уразити

Маріна Фурман
7 серпня 2025, 13:35
164
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї.
ЗСУ атакували важливі обʼєкти в Росії: що вдалося уразити
Атака дронів на РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Головне:

  • Сили оборони завдали ударів по цілях Росії
  • ЗСУ вдалося уразити Афіпський НПЗ

У ніч на 7 серпня росіяни скаржилися на вибухи. Виявляється, українським бійцям вдалося уразити низку важливих обʼєктів на території РФ, серед яких - Афіпський НПЗ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У пресслужбі Генштабу написали, що Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави.

відео дня

Генштаб підтвердив удар по Афіпському нафтозаводу в Краснодарському краї. Підприємство щороку переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти — це приблизно 2% від усього обсягу, який переробляють у Росії.

Відомо, що внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

"Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Сил оборони атакували низку інших важливих об’єктів на території країни-агресора Росії – результати бойової роботи уточнюються.

"Удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Вибухи в Росії - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 7 серпня невідомі дрони атакували кілька регіонів країни-агресорки Росії. Місцеві жителі скаржились на вибухи та масштабні пожежі.

Днем раніше у російському Брянську прогриміли вибухи. У районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму після атаки БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня Служба безпеки України здійснила атаку безпілотниками по військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", який розташований у Краснодарському краї РФ. Першою мішенню стали об'єкти на території цього аеродрому, звідки ворог запускає ударні безпілотники "Шахед" по Україні. Пошкоджено місця зберігання та стартові майданчики дронів.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ вибух у Росії вибух атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

15:28Світ
Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – Загородній

Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – Загородній

15:00Інтерв'ю
Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру

Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру

14:58Світ
Реклама

Популярне

Більше
В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

Останні новини

15:42

NYT: для Путіна зустріч із Трампом - ключ до досягнення цілей щодо України

15:36

Так дешево не коштували давно: в Україні знизилися ціни на популярний овоч

15:30

Не варто викидати банку з-під кави: що з неї можна зробити – 4 геніально прості способи

15:28

Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

15:17

Сім доступних способів змусити штори у вітальні мати набагато дорожчий вигляд

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
15:09

Чому 8 серпня не можна важко працювати: яке церковне свято

15:05

Україна перейде на іншу монету: відомі терміни, коли копійка зникне

15:00

Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – ЗагороднійВідео

14:58

Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру

Реклама
14:58

Який вигляд має мати Ані Лорак і що з нею зараз: про що мовчить зрадниця

14:55

Шикарна закуска, яка стане зіркою столу: швидкий рецепт смачних баклажанів

14:31

Єдинороги існують, але морські: чому їх не побачити в акваріумах

14:26

Не зрівняється з магазинним: ароматний домашній кетчуп на зиму

14:21

Військові дорікнули Порошенку та його депутатам, які масово виїхали на відпочинок за кордон

14:00

"Не змогла там жити": спливла правда про Софію Ротару

13:58

Надбавка в 1 000 грн: які три категорії пенсіонерів отримають допомогу в серпні

13:55

"Час завершувати війну": Зеленський заявив про зустрічі на рівні лідерів

13:35

"Страждання і не прийняття": Анатолій Анатоліч серйозно травмувався

13:35

ЗСУ атакували важливі обʼєкти в Росії: що вдалося уразити

13:24

"Це остаточний сигнал Трампу": яка ознака видала справжні плани Путіна

Реклама
12:54

Вже з 1 вересня: ТЦК в Україні працюватимуть по-іншому, що зміниться

12:46

Ціни на воду можуть зрости в кілька разів: нардеп озвучив невтішний прогноз

12:37

Як не "вбити" мікрохвильовку і холодильник завчасно: прості поради

12:20

У Черкасах чоловік зі зброєю захопив МакДональдс і влаштував стрілянину: деталіФотоВідео

12:16

Весь секрет у маринаді: рецепт ідеальної маринованої капустиВідео

12:11

Латинські літери та зелений колір: що означають нові номерні знаки на автоВідео

12:02

Трамп може потрапити у пастку Путіна: в CNN описали план Кремля

11:58

Одна фраза: стало відомо, як Меттью Макконіхі втратив роль у "Титаніку"

11:48

По Україні вдарить потужна магнітна буря: названа дата небезпечного шторму

11:39

"Ночі вже холоднуваті": українців попередили про зміни у погоді

11:21

Волочкову застукали в літаку за непристойною поведінкою: відео потрапило в мережуВідео

11:18

Українцям почали виписувати штрафи за утримання тварин вдома: що відомо

11:11

Окозамилювання переговорами: військовий назвав міста, які РФ мріє захопити

11:09

У Німеччині "уріжуть" допомогу біженцям: хто з українців отримає менші виплати

11:08

Трамп і Путін готуються до зустрічі: Кремль підтвердив домовленість

11:02

Україні варто припинити оглядатися на Росію: Олександр Алфьоров - про різницю в історії України та РФ

10:55

Порушників штрафують: які дерева не можна садити в Україні

10:48

Китайський гороскоп на завтра 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

10:36

Важливий день на шляху до миру: Зеленський заінтригував анонсом переговорів із Заходом

10:10

Точно не дверцята: одне місце в холодильнику, де молоко буде свіжим довшеВідео

Реклама
10:00

Софія Ротару прогулялася Києвом і здивувала своїм виглядом

09:58

Росіянам поставили дедлайн: до якої дати Путін хоче вийти на околиці Покровська

09:33

Дефіцит газу взимку: українцям сказали, чи варто готуватись до найгіршогоВідео

09:23

У США заради сімейної прогулянки Венса підняли рівень води в річці - The Guardian

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 серпня (оновлюється)

08:34

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежіВідео

08:10

Секретна дочка Путіна: що про неї відомоПогляд

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:52

Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

06:56

Велика зустріч: Трамп закликав свою команду швидко готувати саміт із Путіним і ЗеленськимВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти