ЗСУ атакували важливі обʼєкти в Росії: що вдалося уразити

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї.

https://glavred.net/war/vsu-atakovali-vazhnye-obekty-v-rossii-chto-udalos-porazit-10687865.html Посилання скопійоване

Атака дронів на РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Головне:

Сили оборони завдали ударів по цілях Росії

ЗСУ вдалося уразити Афіпський НПЗ

У ніч на 7 серпня росіяни скаржилися на вибухи. Виявляється, українським бійцям вдалося уразити низку важливих обʼєктів на території РФ, серед яких - Афіпський НПЗ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У пресслужбі Генштабу написали, що Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави.

відео дня

Генштаб підтвердив удар по Афіпському нафтозаводу в Краснодарському краї. Підприємство щороку переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти — це приблизно 2% від усього обсягу, який переробляють у Росії.

Відомо, що внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

"Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Сил оборони атакували низку інших важливих об’єктів на території країни-агресора Росії – результати бойової роботи уточнюються.

"Удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Вибухи в Росії - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 7 серпня невідомі дрони атакували кілька регіонів країни-агресорки Росії. Місцеві жителі скаржились на вибухи та масштабні пожежі.

Днем раніше у російському Брянську прогриміли вибухи. У районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму після атаки БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня Служба безпеки України здійснила атаку безпілотниками по військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", який розташований у Краснодарському краї РФ. Першою мішенню стали об'єкти на території цього аеродрому, звідки ворог запускає ударні безпілотники "Шахед" по Україні. Пошкоджено місця зберігання та стартові майданчики дронів.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред