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Світан оцінив нові вкидання росіян про "брудну бомбу"

Дмитро Відоменко
22 червня 2023, 01:35
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Росіяни говорять зараз що завгодно і відкривають собі вікно можливостей - в тому числі і тези про "брудну бомбу".
Світан, брудна бомба
Роман Світан оцінив російські пропагандистські тези про "брудну бомбу" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Повернення російських пропагандистів до тез про "брудну бомбу", яку нібито готує Київ ‒ досить дутий хід. Про це в інтерв'ю Главреду сказав полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Росіяни говорять зараз що завгодно і відкривають собі вікно можливостей. Використовують вони його чи ні ‒ вже не настільки важливо", - сказав він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

відео дня

Поставки снарядів зі збідненим ураном

Раніше Міноборони Великобританії заявило, що президент РФ Володимир Путін поширює завідомо неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

21 березня військове відомство анонсувавши, що разом з бойовими танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

Того ж дня російський диктатор Володимир Путін в ході переговорів з Сі Цзіньпіном в Кремлі прокоментував цю заяву, сказавши, що"колективний Захід починає вже застосовувати зброю з ядерним компонентом".

На це представник Міноборони Великобританії відповів: "Британська армія використовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю чи потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати".

Читайте більше:

війна Росії та України брудна бомба Роман Світан
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