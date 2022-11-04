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"Будуть серйозні наслідки": країни G7 закликали Путіна припинити ядерну риторику

4 листопада 2022, 19:27

Глави МЗС країн G7 заявили, що звинувачення РФ про "брудну бомбу" є безпідставним.

'Будуть серйозні наслідки': країни G7 закликали Путіна припинити ядерну риторику
Країни G7 пообіцяли для Росії "серйозні наслідки" в разі застосування ядерної зброї / Reuters

Міністри закордонних справ країн G7 відкинули усі звинувачення Росії про нібито підготовку Україною так званої "брудної бомби". Крім того, глави МЗС закликали РФ припинити будь-яку ядерну риторику.

Про це йдеться в спільній заяві глав зовнішньополітичних відомств G7, оприлюдненій у п'ятницю за результатами дводенної зустрічі.

"Безвідповідальна ядерна риторика РФ є неприйнятною. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Ми також відкидаємо неправдиві заяви Росії про те, що Україна готує радіологічну "брудну бомбу", - наголошується в документі.

Також вказується, що інспекція, проведена Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), підтверджує, що ці звинувачення є безпідставними.

"Ми також засуджуємо триваюче захоплення та мілітаризацію Росією української Запорізької атомної електростанції, викрадення та жорстоке поводження з українським персоналом, а також навмисну дестабілізацію її роботи. Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ щодо створення зони безпеки та захисту", - заявили міністри.

Фейк Росії про "брудну бомбу" в України

Міністр оборони країни-окупантки РФ Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував главам Міноборони Великобританії, США, Франції та Туреччини. Під час бесіди він розповів їм про вигаданий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдними звинувачення Росії на адресу України щодо так званої "брудної бомби". За його словами, жодної "брудної бомби" у Києва немає, а Москва продовжує тиражувати брехню, подібну заявам про "нацизм","розробки ядерної зброї" і "бойових голубів".

Президент Володимир Зеленський припустив, що дзвінки Шойгу можуть бути підготовкою Росії до провокації і ескалації війни. Український гарант підкреслив, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю, то це Москва. Зеленський наголосив, що світу слід максимально жорстко відреагувати на такі заяви.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяви Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу". Генсек наголосив, що це просто абсурдно. За його словами, країна-агресор зазвичай звинувачує інших у злочинах, які планує здійснити сама.

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