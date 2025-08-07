Трамп може потрапити у пастку Путіна: в CNN описали план Кремля

Війна для Путіна – не лише інструмент впливу, а й підґрунтя легітимності режиму, на якому тримається економіка та внутрішня стабільність РФ.

https://glavred.net/world/tramp-mozhet-popast-v-lovushku-putina-v-cnn-opisali-plan-kremlya-10687841.html Посилання скопійоване

Трамп може потрапити у пастку Путіна, зазначають у CNN/ колаж: Главред, фото: ОПУ, скрін з YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Кремль може використати можливу зустріч Зеленського, Путіна і Трампа у власних цілях

США можуть переоцінювати бажання Кремля йти на поступки

Війна для Путіна — не лише інструмент впливу, а й підґрунтя легітимності режиму

Хоч президент США Дональд Трамп і оголосив про "великий прогрес" у спробах зупинити війну в Україні після зустрічі свого посланця Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним, у Вашингтоні наростає занепокоєння тим, що Кремль може намагатися використати переговорний процес для власних цілей.

Сам Трамп ще раніше визнавав, що Путін "знову його підштовхує", натякаючи на ризики довірливості у діалозі з Москвою. Про це пише видання CNN.

відео дня

Хоча Трамп після нещодавніх масованих ударів країни-агресорки Росії по Києву та інших містах жорстко висловився на адресу Путіна, назвавши його дії "божевіллям", проте все одно загальний тон американського президента залишається дуже оптимістичним. Трамп знову заявив, що "існує дуже добрий шанс зупинити війну". Хоча, як нагадали у виданні, ще в січні цього року президент США обіцяв завершити війну за 24 години, але при цьому не пояснив, яким чином.

Водночас колишній дипломат та аналітик Німецького фонду Маршалла Девід Сальво застерігає, що Сполучені Штати Америки можуть переоцінювати бажання Кремля йти на поступки. Він зазначив, що війна для Путіна є не лише інструментом впливу, а й підґрунтям легітимності режиму, на якому тримається економіка і внутрішня стабільність країни-агресорки Росії.

"Я просто не бачу факторів, які могли б радикально змінити розрахунки Кремля", – наголосив Сальво.

Трамп проте розглядає можливість тристоронньої зустрічі – за участі Путіна та Володимира Зеленського, вважаючи, що такий прямий діалог на найвищому рівні може зрушити ситуацію з мертвої точки.

У CNN вважають, що якщо такі переговори відбудуться, то Путін може піти на певні тактичні поступки, наприклад, на тимчасове припинення повітряних ударів, але реальні домовленості про перемир’я чи мирну угоду можуть вимагати ще місяців або років переговорів.

Чи може відбутися зустріч Зеленського і Путіна – думка експерта

Директор Українського інституту майбутнього, політичний експерт Вадим Денисенко раніше зазначав, що процеси запущені Трампом все одно приведуть до того, що Путін змушений буде сісти за стіл переговорів з Зеленським.

"Процеси запущені Трампом все одно приведуть до того, що Путін змушений буде сісти за стіл переговорів з Зеленським. Але, якщо протягом наступних днів Індія не піде на поступки Вашингтону (а вірогідність цього, на жаль, зменшується), ми маємо розуміти, що вірогідність результативних перемовин найближчим часом різко падає. І тоді ми знову переходимо до сценарію, де переговорне вікно можливостей відкриється не раніше кінця 2025 початку 2026 року", – сказав Денисенко.

Можливий саміт Зеленського, Трампа і Путіна – останні новини

Як повідомляв Главред, Трамп зателефонував Зеленському після зустрічі його спецпосланця з Путіним. Після візиту спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви Трамп вирішив поговорити з Зеленським. Після цього Зеленський розповів, про що говорив із Трампом.

Також стало відомо, що Трамп закликав свою команду швидко готувати саміт із Путіним і Зеленським. Переговори можуть відбутися наступного тижня або впродовж двох тижнів.

Нагадаємо, Зеленський заінтригував анонсом переговорів із Заходом. Президент України також назвав ключові пріоритети Києва.

Читайте також:

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред