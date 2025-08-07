Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

Військовий вважає, що будь-які рішення щодо завершення війни має приймати Україна.

Чим може закінчитися війна для України / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

Ключові тези Нормана:

Існує три варіанти завершення війни в Україні

Київ активно та швидко впроваджує нові військові технології

Ексзаступник начальника Штабу оборони Канади Марк Норман назвав три найбільш ймовірні сценарії закінчення війни в Україні. Свої припущення він зробив в інтерв'ю Укрінформ.

За його словами, перший сценарій - Україна повністю витісняє Росію. Проте, Норман припустив, що втілення його малоймовірне.

Другий - Росія захоплює частково або повністю територію України.

"Це також малоймовірно", - сказав Норман.

Найбільш імовірним, на його думку, є третій варіант — перемир’я або інший формат домовленостей, який передбачає певні поступки, зокрема й щодо територій.

"Важко сказати, якими вони можуть бути. Але зрозуміло одне - рішення не повинні нав’язуватись іззовні. Україна не починала цю війну, і було б несправедливо змушувати її приймати поганий мир лише для того, щоб інші змогли сказати, що проблему вирішено", - наголосив Норман.

Ексзаступник начальника Штабу оборони Канади додав, що найбільше його вражає відданість українських воїнів, яка захоплює та надихає. Крім того, він підкреслив, що вражений темпом інновацій, які запроваджує Україна.

"Це показує, що великі традиційні армії вразливі до гнучких, асиметричних сил. Ця війна змінює наше уявлення про збройні конфлікти між державами. Але водночас слід бути обережними з висновками. Наприклад, дехто каже, що танки застаріли й втратили свою користь через поширення дронів, але це нісенітниця! Україна ефективно застосовує і те, й інше. Справжній урок - у балансі між традиційними та сучасними спроможностями", - сказав Норман.

