По Україні вдарить потужна магнітна буря: названа дата небезпечного шторму

Маріна Фурман
7 серпня 2025, 11:48
Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття людей.
Коли Землю накриє магнітна буря / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • З якою потужністю магнітна буря вдарить по Україні
  • Як довго триватиме геомагнітний шторм

У пʼятницю, 8 серпня, Землю накриє потужна магнітна буря червоного рівня. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття. Про це повідомляє Meteoagent.

За даними фахівців, сьогодні, 7 серпня, активність Сонця напрочуд низька. Це відповідає магнітній бурі зеленого рівня - К-індекс 1.

А вже 8 та 9 серпня Україна буде під атакою потужного геомагнітного шторму. Зокрема, у пʼятницю, магнітна буря сягатиме червоного рівня з К-індексом - 6.

У суботу, 9 серпня, шторм ще не відступить. Очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Прогноз магнітних бур / фото: meteoagent

Як захистити себе під час магнітних бур

Як писав Главред, повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, але існують ефективні способи полегшити свій стан.

Особливо важливо — налагодити сон. Намагайтеся спати щонайменше 7–8 годин на добу.

Також звертайте увагу на свій раціон і не забувайте пити достатньо чистої води протягом дня. До речі, під геомагнітних штормів краще відмовитися від надмірного вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв.

Не забувайте про фізичну активність, при цьому слід уникати інтенсивних навантажень. Легкі фізичні вправи або йога будуть корисними під час геомагнітних штормів.

Намагайтеся уникати стресових ситуацій, конфліктів та надмірного емоційного навантаження.

Як магнітні бурі впливають на організм / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
21:04

Знають одиниці: чи справді нічна зарядка "вбиває" телефонВідео

