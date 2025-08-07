'Це остаточний сигнал Трампу': яка ознака видала справжні плани Путіна

Основні тези Новака:
- У РФ досі заявляють, що санкції США для Росії не мають жодного значення, тому війна продовжиться
- Дії Путіна уже остаточно вказують, що він не є договороздатним
- Тому США варто припинити розмови з РФ і почати діяти з нею, як з Іраном, каже експерт
Країна-агресорка Росія не збирається змінювати свої дії і планує продовжувати далі війну проти України. Російський диктатор Володимир Путін своїми діями остаточно показав, що він не є договороздатним.
Тому розмови з Росією варто припинити, і США повинні діяти з нею так, як вони діяли з Іраном. Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю Главреду.
"Путін, його прес-секретар, Медведєв та Лавров хором співають, що американські санкції для Росії не мають жодного значення, тож вона продовжить рух до досягнення цілей "СВО". Тобто продовжується агресивна антиамериканська та навіть антитрампівська риторика, а це свідчить про те, що Росія не збирається змінювати свої дії і продовжуватиме далі війну проти України", – сказав Новак.
Експерт зазначає, що це є остаточним сигналом Трампу про те, що Путін не є договороздатним, і що розмови з РФ слід припинити – щодо неї слід діяти так само, як і з Іраном.
"Нагадаю, що вже десятки років Іран перебуває під санкціями США та ЄС, а останні рішучі спільні дії Ізраїлю та Штатів продемонстрували, що американці здатні діяти жорстко та агресивно. Думаю, що після 8 серпня ми побачимо такі самі активні дії США і щодо Росії", – додав експерт.
Можливий саміт Зеленського, Трампа і Путіна – останні новини
Як повідомляв Главред, Трамп зателефонував Зеленському після зустрічі його спецпосланця з Путіним. Після візиту спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви Трамп вирішив поговорити з Зеленським. Після цього Зеленський розповів, про що говорив із Трампом.
Також стало відомо, що Трамп закликав свою команду швидко готувати саміт із Путіним і Зеленським. Переговори можуть відбутися наступного тижня або впродовж двох тижнів.
Нагадаємо, Зеленський заінтригував анонсом переговорів із Заходом. Президент України також назвав ключові пріоритети Києва.
Про персону: Андрій Новак
Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.
