Запроданка Ані Лорак ретельно приховує все, що стосується місця проживання своєї матері.

Де зараз живе мати Ані Лорак / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Instagram/anilorak

У зрадниці Ані Лорак, яка, незважаючи на жорстокий напад терористичної Росії на Україну, продовжує жити і заробляти там, зізнаючись у коханні російському глядачеві, є мати, яку звуть Жанна Лінькова.

Лорак рідко ділиться фото жінки і практично не показує її в соціальних мережах. На рідкісних фото вона пише сльозливі пости, що стосуються матері, і очевидно, що громадськість цікавить - де ж зараз перебуває мама однієї з головних зрадниць України.

Що відомо про матір Ані Лорак

Жанна Лінькова народила свою доньку 27 вересня 1978 року в невеликому місті Кіцмань на півночі Чернівецької області.

Будинок, де народилася Кароліна Куєк / Фото Вікіпедії

Як пише Вікіпедія, батьки Лорак розлучилися ще до її народження. Мати Жанна Василівна дала доньці прізвище батька, а ім'я обрала на честь пані Кароліни (Вікторія Лепко), однієї зі своїх улюблених героїнь телепередачі Кабачок "13 стільців".

Лорак з матір'ю / Фото Вікіпедія

Лорак не раз розповідала про те, що її дитинство було бідним. У шість років запроданку віддали до Садгірської школи-інтернату № 4 у Чернівцях, де дівчинка разом із братами (у неї було три брати, але старший, Сергій, загинув на війні в Афганістані, коли Лорак було 9 років) виховувалася до 7-го класу.

Лорак якось скаржилася, що їй доводилося доношувати одяг за старшими братами. Пізніше, після того, як помер її брат - держава виділила квартиру сім'ї зрадниці, куди вони і переїхали.

Лорак з матір'ю та братами / Фото Вікіпедія

Де живе мати Ані Лорак

Лорак рідко "світить" свою матір у соціальних мережах, проте іноді вона все ж проскакує на її фото.

Мати Лорак з донькою та онукою кілька років тому / Фото соцмережі

Зокрема, вона нещодавно вітала її зі святом і навіть викладала спільне фото. На зображенні видно, що фото більш-менш свіже - адже мати Лорак виглядає постарілою.

Мати Лорак - як вона виглядає зараз / Фото Instagram/anilorak

До речі, на фото у матері Лорак видно захисну маску. Можна припустити, що фото було зроблено в ковідні часи, коли носіння масок було обов'язковим.

Але є і більш свіже фото, на якому співачка вітає свою матір із днем народження. Де відбулася ця зустріч - невідомо. Очевидно, що Лорак не сунеться в Україну через свою зраду. Цілком можливо, що вона забрала матір до себе в терористичну Москву або ж зустрілася з нею на нейтральній території.

Як зараз виглядає мати запроданки Лорак / Фото Instagram/anilorak

Ця мовчанка з приводу матері наводить на думку, що Лорак таки забрала її до себе, на нову батьківщину Росію.

Що відомо про батька Лорак

До слова, Ані Лорак у середині квітня 2024 року втратила батька. Однак жалоба її тривала недовго. Навіть смерть близької людини не втримала її від святкування Дня народження Філіпа Кіркорова, її кума.

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що запроданка Ані Лорак, яка підтримує Росію в її жорстокому військовому нападі на Україну, не полишає спроб заробити грошей. В Україні, зі зрозумілих причин, вона ніколи вже не зможе виступити. Однак і в її улюбленій терористичній Росії їй також не раді. Тож їй лишається єдине - гастролювати курортними містами та співати перед ліберальними товстосумами, які ще й при цьому їстимуть та питимуть.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

