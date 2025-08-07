Волочкову застукали в літаку за непристойною поведінкою: відео потрапило в мережу

Волочкова летіла в економ класі й зганьбилася своєю поведінкою.

Анастасія Волочкова / колаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Коротко:

Що витворила Волочкова цього разу

Що про неї сказала пасажирка

Балерина-путіністка Анастасія Волочкова, яка з одного скандалу занурюється в інший, здивувала черговою витівкою в публічному місці.

Як пишуть російські пропагандисти, одна з пасажирок рейсу зняла балерину Волочкову, яка літала в економ-класі.

Волочкова з бойфрендом відпочивають на Мальдівах / Фото Стархіт

Балерина-путіністка почувалася настільки розслабленою, що навіть закинула ноги на спинку чужого сидіння. У кадр також потрапив момент, як вона біжить за перонним автобусом, який уже зібрався їхати до будівлі аеровокзалу.

"Замінили кілька видів транспорту, скасували два рейси, щоб я опинилася на тому самому рейсі разом із цією богинею. Неймовірна жінка", - прокоментувала вона ролик.

До слова, додому балерина поверталася з черговим кавалером. Анастасія не раз зізнавалася, що любить, коли їй складають компанію. Цього літа супутником зірки став 26-річний партнер по шоу "Одержимість" - Марчел.

Раніше Волочкова, за інформацією преси, влаштувала скандал на весіллі дочки. Ба більше, вона навіть побилася з нареченим і швидко покинула урочистий захід.

Раніше Главред розповідав, що відомий російський шоумен Рустам Солнцев розмазав балерину-путіністку Анастасію Волочкову через її звернення до Алли Пугачової.

Про персону: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

