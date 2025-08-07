Волочкову застукали в літаку за непристойною поведінкою: відео потрапило в мережу

Коротко:
- Що витворила Волочкова цього разу
- Що про неї сказала пасажирка
Балерина-путіністка Анастасія Волочкова, яка з одного скандалу занурюється в інший, здивувала черговою витівкою в публічному місці.
Як пишуть російські пропагандисти, одна з пасажирок рейсу зняла балерину Волочкову, яка літала в економ-класі.
Балерина-путіністка почувалася настільки розслабленою, що навіть закинула ноги на спинку чужого сидіння. У кадр також потрапив момент, як вона біжить за перонним автобусом, який уже зібрався їхати до будівлі аеровокзалу.
"Замінили кілька видів транспорту, скасували два рейси, щоб я опинилася на тому самому рейсі разом із цією богинею. Неймовірна жінка", - прокоментувала вона ролик.
До слова, додому балерина поверталася з черговим кавалером. Анастасія не раз зізнавалася, що любить, коли їй складають компанію. Цього літа супутником зірки став 26-річний партнер по шоу "Одержимість" - Марчел.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Волочкова, за інформацією преси, влаштувала скандал на весіллі дочки. Ба більше, вона навіть побилася з нареченим і швидко покинула урочистий захід.
Раніше Главред розповідав, що відомий російський шоумен Рустам Солнцев розмазав балерину-путіністку Анастасію Волочкову через її звернення до Алли Пугачової.
Вас також може зацікавити:
- Весілля вже у квітні: Волочкова зробила дивне зізнання про нареченого доньки
- Побилася із зятем: Волочкова втекла з весілля доньки
- Рада стати бабусею: Волочкова заговорила про поповнення
Про персону: Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред