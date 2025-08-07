Одна фраза: стало відомо, як Меттью Макконіхі втратив роль у "Титаніку"

Меттью Макконахі втратив роль Джека з легендарного фільму "Титаніка".

Меттью Макконахі втратив свою роль/ колаж: Главред, фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Голлівудський актор Метью МакКонахі ледь не отримав роль Джека Доусона в "Титаніку", але, як повідомляється, провалив прослуховування у режисера Джеймса Кемерона.

Як пише Page Six, в інформаційному бюлетені журналіста Метью Беллоні "Що я чую" опубліковано уривок із посмертної книжки продюсера Джона Ландау "Велика картина", в якій пояснюється, що нібито сталося під час прослуховування Макконахі.

"Ми запросили його зняти сцену з Кейт Вінслет. Потрібно перевірити хімію - не тільки те, який вигляд люди мають на зйомках, а й як вони взаємодіють", - пише Ландау у своїх мемуарах.

Метью Макконахі з сім'єю / Twitter

"Кейт була зачарована Меттью, його харизмою і чарівністю. Меттью зіграв цю сцену з його протяжним голосом", - додає він.

Коли Макконахі, якому зараз 55 років, заговорив з південним акцентом, Кемерон, якому зараз 70, як повідомляється, сказав йому: "Здорово", але додав: "Давай спробуємо по-іншому".

Ландау стверджує, що Макконахі прямо сказав Кемерону після його прохання змінити акцент: "Ні. Це було досить добре. Дякую", що коштувало йому ролі.

Хоча Леонардо Ді Капріо зрештою був затверджений на роль Доусона, а Вінслет - на роль Роуз ДеВітт Б'юкейтер, зірка фільму "Що гризе Гілберта Грейпа" не полегшила завдання Кемерона на його власному прослуховуванні.

Про персону: Меттью Макконахі Меттью Макконахі - американський актор і продюсер. За даними Вікіпедії, спочатку зарекомендувавши себе як актор, в основному, комедійного амплуа, у другому десятилітті XXI століття Макконахі перейшов до великих драматичних ролей, удостоївшись низки нагород і позитивних відгуків від кінопреси за картини "Лінкольн для адвоката", "Мад", "Кілер Джо", "Супер Майк", "Інтерстеллар" і "Джентльмени".

