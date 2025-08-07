Так дешево не коштували давно: в Україні знизилися ціни на популярний овоч

Ціни на сезонний овоч раптово пішли у піке.

Що повідомили аналітики:

Помідори в Україні дешевшають

Середня ціна овоча становить менше 55 гривень за кілограм

Ціни на тепличні помідори в Україні продовжують падати на тлі стабілізації погоди та відновлення кампанії зі збирання овочів. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Станом на 7 серпня, ціни на помідори просіли до 40-55 гривень за кілограм, що вже в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, 1 серпня.

"І виробники, і оптові компанії пояснюють проблеми з реалізацією продукції з відкритого ґрунту низькою якістю томату. Рослини сильно страждають від посухи та спеки, плоди пошкоджені сонячними опіками, на них нерідко з'являються тріщини, що знижує товарний вид продукції", - наголосили аналітики.

Попри здешевшання помідорів, цьогоріч їх все ще продають по цінах, що на 69% вищі, ніж минулого року. Виробники пояснюють таку ситуацію зниженням виробництва цієї продукції у країні.

