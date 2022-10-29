Навіщо Росія вкинула фейк про 'брудну бомбу': Кулеба назвав три цілі

Кулеба розповів, чому РФ розганяє заяви про "брудну бомбу" / Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, навіщо Москва вкинула в інформаційний простір фейк про наявність в України "брудної бомби". За його словами, такі заяви мають три цілі. Про це глава МЗС розповів в інтерв'ю ТСН.

Перша ціль, як зазначив Кулеба, - для внутрішньої аудиторії Росії, мовляв, "ми їх попереджали, а вони нічого не зробили, вони прикривають київський режим, ну і далі всі їхні класичні наративи".

Друга мета цієї дезінформації була розрахована на країни так званого глобального Півдня. Країнам, де Росія все ще воює за те, щоб її наратив хоч якось сприймався. Вони там розкручують історію про погану Україну, яка готує "брудну бомбу".

"Я маю моніторинг світових ЗМІ якраз на цю тему. Хто найбільше про це пише в світі саме в такому змішаному сенсі, не відкидаючи російську дезінформацію? Це медіа з Латинської Америки, Африки й Азії. Тобто, росіяни працюють на цю частину світу, намагаючись дискредитувати Україну та її союзників", - сказав Кулеба.

Третьою метою голова української дипломатії назвав бажання росіян домогтися переговорів.

"Шойгу, Герасимову, їм байдуже. Вони прекрасно розуміють, що несуть брудну брехню, нісенітниці, звинувачуючи в цьому Україну, коли спілкуються з британцями, французами, американцями й іншими... Ну, і головне, те, що вони зараз роблять із цією історією, телефонуючи на Захід, – це насправді приховане, але відчайдушне благання з ними поговорити. Оскільки з ними ніхто не хоче ні про що розмовляти, бо їхня звірська й агресивна політика є всім зрозумілою. А вони шукають приводи змусити з собою поговорити, започаткувати хоч якийсь діалог", - додав глава МЗС.

Фейк Росії про "брудну бомбу" в України

Міністр оборони країни-окупантки РФ Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував главам Міноборони Великобританії, США, Франції та Туреччини. Під час бесіди він розповів їм про вигаданий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдними звинувачення Росії на адресу України щодо так званої "брудної бомби". За його словами, жодної "брудної бомби" у Києва немає, а Москва продовжує тиражувати брехню, подібну заявам про "нацизм","розробки ядерної зброї" і "бойових голубів".

Президент Володимир Зеленський припустив, що дзвінки Шойгу можуть бути підготовкою Росії до провокації і ескалації війни. Український гарант підкреслив, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю, то це Москва. Зеленський наголосив, що світу слід максимально жорстко відреагувати на такі заяви.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяви Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу". Генсек наголосив, що це просто абсурдно. За його словами, країна-агресор зазвичай звинувачує інших у злочинах, які планує здійснити сама.

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