Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

НБУ опублікував офіційний курс валют на 8 серпня.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-rezko-obvalilis-v-cene-na-skolko-vyrosla-grivna-10687970.html Посилання скопійоване

Курс валют на 8 серпня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 8 серпня

На скільки впав долар

На скільки подешевшав курс євро

Національний банк України знизив офіційний курс євро та долара на 8 серпня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На п'ятницю, 8 серпня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,45 грн/дол., що на 26 копійки менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня посилила свої позиції щодо американської валюти.

відео дня

Як мінявся курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро незначно впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,27 грн/євро, що на 1 копійку менше, ніж 7 серпня. Щодо євро гривня трохи посилила свої позиції.

На міжбанку вже закрились торги увечері 7 серпня:

долар - 41,43/41,46;

євро - 48,24/27.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital зазначалось, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року, але до кінця 2026 року валюта може коштувати вже 46 гривень.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що з початку 2025 року і до липня євро відчутно зміцнився проти долара – приблизно на 13–15%.

Водночас експерт Олександр Хмелевський сказав, що наразі ситуація на валютному ринку України не зазнала суттєвих змін порівняно з попередніми місяцями.

Інші новини економіки:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред