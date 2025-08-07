Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара 8 серпня
- На скільки впав долар
- На скільки подешевшав курс євро
Національний банк України знизив офіційний курс євро та долара на 8 серпня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
На п'ятницю, 8 серпня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,45 грн/дол., що на 26 копійки менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня посилила свої позиції щодо американської валюти.
Курс євро незначно впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,27 грн/євро, що на 1 копійку менше, ніж 7 серпня. Щодо євро гривня трохи посилила свої позиції.
На міжбанку вже закрились торги увечері 7 серпня:
- долар - 41,43/41,46;
- євро - 48,24/27.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital зазначалось, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року, але до кінця 2026 року валюта може коштувати вже 46 гривень.
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що з початку 2025 року і до липня євро відчутно зміцнився проти долара – приблизно на 13–15%.
Водночас експерт Олександр Хмелевський сказав, що наразі ситуація на валютному ринку України не зазнала суттєвих змін порівняно з попередніми місяцями.
Інші новини економіки:
- Україна може перекрити транзит нафти РФ "Дружбою": несподіваний прогноз
- Угорщина і Словаччина можуть відмовитися від газу з РФ: названо головну умову
- Кабмін збільшив виплати деяким українцям: скільки обіцяють грошей
Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред