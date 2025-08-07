Чому 8 серпня не можна важко працювати: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У п'ятницю, 8 серпня, віряни святкують день пам'яті святого сповідника Еміліана. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Святий Еміліан жив у VIII столітті за часів жорстоких іконоборчих гонінь у Візантії. Він був єпископом Кизика - міста в Малій Азії, на території сучасної Туреччини. У період правління імператора-іконоборця Лева III Ісавра і його наступника Костянтина V Копроніма святий Еміліан твердо відстоював православне шанування ікон.
Коли імператор почав переслідувати тих, хто вшановував святі ікони, Еміліан як вірний пастир виступив відкрито проти цього лжевчення. За це його усунули з кафедри, піддали приниженням, допитам і заслали на вигнання. Незважаючи на страждання і тиск, Еміліан залишився вірним вченню Церкви і не зрікся православної віри. Така твердість зробила його сповідником - титулом, який дарують святим, котрі зазнали гонінь за віру, але не були вбитими.
Святий Еміліан завершив своє життя у вигнанні, де і відійшов до Господа, залишивши після себе приклад мужності, твердості у вірі та непохитної любові до Христа і Його Церкви.
Що не можна робити 8 серпня
Не можна важко працювати без потреби - день для духовного зцілення і молитви.
Не слід починати добрі справи зі злими намірами - такі плани не здійсняться.
Забороняється самому ходити в ліс - вважається, що змії стають особливо активними.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- вранці мряка або дощ - вважалося, що вся осінь буде "на сльози";
- ясна погода цього дня обіцяла гарний початок осені, без холодних вітрів;
- гримить після обіду - очікуй ранньої осені з бурями;
- вітер змінюється північним - осінь буде рання.
У народі 8 серпня носило назву Ємеля. Ця назва походить від імені святого, пам'ять якого вшановують у цей день, - святителя Еміліана Сповідника, єпископа Кизичного. Часто наші пращури говорили: "На Емелія - роса рясна, осінь ясна".
Іменини 8 серпня
Які завтра іменини: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір.
Талісманом людини, народженої 8 серпня, є аквамарин. З давніх-давен цей камінь асоціювали з морем: йому приписували здатність заспокоювати морську хворобу, тож його нерідко брали із собою в подорожі моряки та морські командири - у вигляді амулетів чи оберегів.
