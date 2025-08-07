Українцям почали виписувати штрафи за утримання тварин вдома: що відомо

Йдеться про санітарні вимоги, загрози для здоров’я або неможливість забезпечення належних умов для їхнього життя.

Які тварини не дозволені в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Яких тварин заборонено тримати вдома в Україні

Чому утримання хижаків у квартирі незаконно

В Україні діють чітко визначені правила, які регулюють утримання як домашніх, так і диких тварин. Ці правила мають на меті не лише захист прав тварин і забезпечення гуманного ставлення до них, а й гарантування безпеки для людей. Експерти Новини.LIVE пояснили, яких саме тварин не можна утримувати в оселі та які стягнення передбачені за порушення цих норм.

Яких тварин заборонено тримати вдома?

В Україні визначений чіткий офіційний список тварин, утримання яких у домашніх умовах заборонене. Основна мета цієї заборони - захист як людей, так і самих тварин, які потребують спеціального догляду або становлять небезпеку.

Відповідно до чинного законодавства, в оселі не можна утримувати таких тварин:

великих хижаків: левів, тигрів, леопардів, гепардів, ведмедів;

представників приматів: шимпанзе, макак, бабуїнів, капуцинів;

отруйних видів: кобр, гюрз, скорпіонів, тарантулів;

крокодилів та алігаторів;

деяких видів птахів: орлів, яструбів, сов, усіх, що занесені до Червоної книги;

морських тварин: дельфінів, тюленів, моржів.

Такі види можуть бути небезпечними для людей. Окрім цього, не варто забувати і про саму природу - вони з труднощами пристосовуються до життя в неволі або потребують спеціальних умов, які неможливо забезпечити у квартирі.

Що відомо про законодавство та заборони щодо утримання диких тварин?

В Україні діє Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження". Він чітко регламентує, як саме мають утримуватися тварини, і встановлює перелік заборон. Основні положення включають:

заборону утримувати заборонені види;

заборону жорстокого поводження, ізоляції та неналежних умов утримання;

заборону використання диких тварин у циркових виставах, для фотосесій або як атракції в закладах харчування та готелях.

За порушення цих норм передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Залежно від тяжкості порушення, штраф може сягати 5100 гривень. Ба більше, у разі загибелі тварини - навіть тюремного ув’язнення на строк до трьох років.

Чи можна тримати вдома єнотів, змій, тхорів?

Чи не найчастіше викликає суперечки та дискусії саме питання утримання вдома таких тварин, як єноти, змії чи тхори. В цьому випадку усе залежить від конкретного виду:

Єноти-полоскуни не входять до списку заборонених, проте, якщо тварина не соціалізована, вона може проявляти агресію або бути небезпечною. Тхори дозволені за умови наявності відповідних ветеринарних документів. Змії дозволені з обмеженнями: якщо це неотруйна порода (як-от маїсовий полоз) і є підтвердження її легального походження.

У разі, якщо тварина походить із дикої природи, вилов її заборонений, навіть якщо вона здається безпечною або маленькою.

Яке покарання за утримання забороненої тварини?

За утримання забороненого виду тварини передбачені серйозні наслідки. Відповідно до статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, можливе:

накладення штрафу до 5100 грн;

вилучення тварини на користь держави або передачу її до притулку;

заборона на утримання тварин у майбутньому.

Якщо йдеться про вид, занесений до Червоної книги, відповідальність суттєво посилюється. Порушнику може бути пред’явлено обвинувачення за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами), що тягне за собою:

до 8 років позбавлення волі;

штраф до 17 000 грн;

громадські роботи або конфіскацію майна.

Фахівці нагадують, що утримання хижої чи дикої тварини - це далеко не просто екзотика чи пригода, а серйозна відповідальність.

"Навіть якщо тварина вирощена в неволі, це не означає, що вона може безпечно співіснувати з людьми. Закон спрямований не на покарання, а на профілактику трагедій", - зазначає адвокатка Олена Гончаренко.

Зоозахисні організації також застерігають від придбання екзотичних тварин у неперевірених продавців. Вони нагадують, що це не лише підтримка нелегального ринку, а й реальна загроза для власного життя і здоров’я.

Як прибрати шерсть домашніх тварин - інфографіка / Главред

Як перевірити, чи дозволена тварина і Україні?

Перед тим, як завести незвичну тварину, необхідно:

Ознайомитися з наказом Міндовкілля №541, де вказано перелік заборонених видів;

Перевірити, чи не перебуває вид у Червоній книзі України або списках CITES;

Отримати ветеринарні документи та підтвердження законного походження тварини;

Проконсультуватися з фаховим ветеринаром або юристом.

І найголовніше, варто завжди пам’ятати: екзотична тварина - це не забавка, не іграшка, не інструмент для вихваляння перед соціумом. Утримання дикої істоти вдома лише заради моди чи розваги є не тільки аморальним, а й незаконним.

Тварини в Україні - що відомо

Главред також розповідав, що навіть павуки в домі можуть бути нашими помічниками. Експерти пояснили, що павуки допомагають боротися з комахами-шкідниками.

В той же час в Україні живе павук, якого краще оминати. В Україні живе павук каракурт, або як його ще називають, чорна вдова. Його отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії.

Окрім цього, українців попередили про зникнення відомої риби. Основною причиною цих змін є зміна клімату та порушення гідрологічного режиму, що особливо негативно впливає на риб-реофілів. Ці види риб потребують швидкої течії та високого вмісту кисню у воді.

